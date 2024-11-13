https://ria.ru/20241113/adygeya-1983561658.html

Глава Адыгеи рассказал о строительстве и ремонте новых ДК

Глава Адыгеи рассказал о строительстве и ремонте новых ДК - РИА Новости, 13.11.2024

Глава Адыгеи рассказал о строительстве и ремонте новых ДК

За минувшие пять лет в Адыгее построено 10 новых и капитально отремонтировано 50 Домов культуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:06

2024-11-13T16:06

2024-11-13T16:07

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

республика адыгея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983560735_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_7a45093347f410409f021d0d3ba9572d.jpg

МАЙКОП, 13 ноя - РИА Новости. За минувшие пять лет в Адыгее построено 10 новых и капитально отремонтировано 50 Домов культуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Совета по культуре и искусству. "За последние пять лет в Адыгее построено 10 и капитально отремонтировано 50 Домов культуры (ДК), обновлено 10 детских школ искусств, создано 16 модельных библиотек и 2 школы креативных индустрий, оснащено 28 ДК и 8 музеев. Завершается строительство Центра культурного развития в хуторе Гавердовском и реновация концертного зала "Нальмэс" в Майкопе. В плане капремонта – еще 4 ДК", – сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Кумпилова. Уточняется, что в республике обновлено большинство учреждений культуры, и сегодня все они фиксируют рост числа посетителей. Также совет обсудил вопросы кадрового обеспечения учреждений культуры, поддержки талантливой молодежи, подготовки будущих педагогов, привлечения IT-специалистов в отрасль. "Приоритеты в работе прежние – улучшение инфраструктуры, поддержка работников отрасли, развитие талантов у детей, вовлечение людей в культурную среду", – резюмировал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241111/adygeya-1983127642.html

https://ria.ru/20241105/adygeya-1982021263.html

майкоп

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

майкоп, мурат кумпилов, республика адыгея