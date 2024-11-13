https://ria.ru/20241113/adygeya-1983561658.html
Глава Адыгеи рассказал о строительстве и ремонте новых ДК
Глава Адыгеи рассказал о строительстве и ремонте новых ДК - РИА Новости, 13.11.2024
Глава Адыгеи рассказал о строительстве и ремонте новых ДК
За минувшие пять лет в Адыгее построено 10 новых и капитально отремонтировано 50 Домов культуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:06
2024-11-13T16:06
2024-11-13T16:07
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 13 ноя - РИА Новости. За минувшие пять лет в Адыгее построено 10 новых и капитально отремонтировано 50 Домов культуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Совета по культуре и искусству. "За последние пять лет в Адыгее построено 10 и капитально отремонтировано 50 Домов культуры (ДК), обновлено 10 детских школ искусств, создано 16 модельных библиотек и 2 школы креативных индустрий, оснащено 28 ДК и 8 музеев. Завершается строительство Центра культурного развития в хуторе Гавердовском и реновация концертного зала "Нальмэс" в Майкопе. В плане капремонта – еще 4 ДК", – сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Кумпилова. Уточняется, что в республике обновлено большинство учреждений культуры, и сегодня все они фиксируют рост числа посетителей. Также совет обсудил вопросы кадрового обеспечения учреждений культуры, поддержки талантливой молодежи, подготовки будущих педагогов, привлечения IT-специалистов в отрасль. "Приоритеты в работе прежние – улучшение инфраструктуры, поддержка работников отрасли, развитие талантов у детей, вовлечение людей в культурную среду", – резюмировал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241111/adygeya-1983127642.html
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майкоп, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
МАЙКОП, 13 ноя - РИА Новости. За минувшие пять лет в Адыгее построено 10 новых и капитально отремонтировано 50 Домов культуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провел заседание Совета по культуре и искусству.
"За последние пять лет в Адыгее построено 10 и капитально отремонтировано 50 Домов культуры (ДК), обновлено 10 детских школ искусств, создано 16 модельных библиотек и 2 школы креативных индустрий, оснащено 28 ДК и 8 музеев. Завершается строительство Центра культурного развития в хуторе Гавердовском и реновация концертного зала "Нальмэс" в Майкопе
. В плане капремонта – еще 4 ДК", – сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Кумпилова.
Уточняется, что в республике обновлено большинство учреждений культуры, и сегодня все они фиксируют рост числа посетителей. Также совет обсудил вопросы кадрового обеспечения учреждений культуры, поддержки талантливой молодежи, подготовки будущих педагогов, привлечения IT-специалистов в отрасль.
"Приоритеты в работе прежние – улучшение инфраструктуры, поддержка работников отрасли, развитие талантов у детей, вовлечение людей в культурную среду", – резюмировал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.