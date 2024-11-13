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В бундестаг внесли ходатайство о запрете партии АдГ - РИА Новости, 13.11.2024
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16:46 13.11.2024 (обновлено: 18:10 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/adg-1983572026.html
В бундестаг внесли ходатайство о запрете партии АдГ
В бундестаг внесли ходатайство о запрете партии АдГ - РИА Новости, 13.11.2024
В бундестаг внесли ходатайство о запрете партии АдГ
В бундестаг внесли ходатайство о запрете партии "Альтернатива для Германии", которое подписали более ста депутатов, сообщил телеканал ZDF. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:46
2024-11-13T18:10
в мире
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БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. В бундестаг внесли ходатайство о запрете партии "Альтернатива для Германии", которое подписали более ста депутатов, сообщил телеканал ZDF."Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем только что внесла президенту бундестага свое ходатайство о запрете АдГ. Его подписали 112 человек", — передает телеканал.Документ инициировал оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС).Как подчеркивал Вандервиц, в связи с досрочными выборами в бундестаг дебаты и голосование по ходатайству нужно провести до конца срока полномочий текущего созыва. Депутат надеется, что парламент поддержит инициативу и Конституционный суд получит основания для ее официального рассмотрения.Остается открытым вопрос: внесут ли ходатайство в повестку дня бундестага. Как отмечали некоторые политики, будет трудно доказать, что АдГ действует против конституции.Газета Welt сообщала, что сама фракция ХДС не поддерживает запрет АдГ, считая эту меру преждевременной.В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме. В июне 2023-го Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета партии выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в ее травле и подавлении инакомыслия.В начале ноября Германия столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП).Досрочные выборы из-за раскола в правительстве могут пройти 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут дебаты в бундестаге.
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982477322.html
https://ria.ru/20241102/germaniya-1981604044.html
https://ria.ru/20241112/frg-1983403012.html
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в мире, германия, саксония, тюрингия, олаф шольц
В мире, Германия, Саксония, Тюрингия, Олаф Шольц
В бундестаг внесли ходатайство о запрете партии АдГ

ZDF: в бундестаг внесли ходатайство о запрете партии "Альтернатива для Германии"

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. В бундестаг внесли ходатайство о запрете партии "Альтернатива для Германии", которое подписали более ста депутатов, сообщил телеканал ZDF.
"Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем только что внесла президенту бундестага свое ходатайство о запрете АдГ. Его подписали 112 человек", — передает телеканал.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ
7 ноября, 18:02
Документ инициировал оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС).
Как подчеркивал Вандервиц, в связи с досрочными выборами в бундестаг дебаты и голосование по ходатайству нужно провести до конца срока полномочий текущего созыва. Депутат надеется, что парламент поддержит инициативу и Конституционный суд получит основания для ее официального рассмотрения.
Остается открытым вопрос: внесут ли ходатайство в повестку дня бундестага. Как отмечали некоторые политики, будет трудно доказать, что АдГ действует против конституции.
Газета Welt сообщала, что сама фракция ХДС не поддерживает запрет АдГ, считая эту меру преждевременной.
Сотрудники полиции и участники акции протеста против конференции партии Альтернатива для Германии (АдГ) в городе Хенштедт-Ульцбург, Германия - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Это решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия подозревается в экстремизме. В июне 2023-го Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета партии выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в ее травле и подавлении инакомыслия.
В начале ноября Германия столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП).
Досрочные выборы из-за раскола в правительстве могут пройти 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут дебаты в бундестаге.
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Президент ФРГ назвал 23 февраля реалистичной датой для новых выборов
12 ноября, 21:49
 
В миреГерманияСаксонияТюрингияОлаф Шольц
 
 
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