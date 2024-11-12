https://ria.ru/20241112/zakonoproekt--1983299754.html

В ГД внесли проект о бесплатной юридической помощи для участников СВО

В ГД внесли проект о бесплатной юридической помощи для участников СВО - РИА Новости, 12.11.2024

В ГД внесли проект о бесплатной юридической помощи для участников СВО

В Госдуму внесен межфракционный законопроект о праве участников специальной военной операции и членов их семей на получение бесплатной юридической помощи в виде РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:56

2024-11-12T14:56

2024-11-12T14:56

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен межфракционный законопроект о праве участников специальной военной операции и членов их семей на получение бесплатной юридической помощи в виде представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 20 закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Авторами законопроекта, в том числе, выступили вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР), депутаты ГД Александр Ющенко (КПРФ), Яна Лантратова (СРЗП), Александр Демин ("Новые люди"), Александр Толмачев ("Единая Россия"). "Представляется необходимым закрепление за такой категорией граждан права на получение бесплатной юридической помощи в виде представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях, а также расширение перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи перечисленными вопросами", - сказано в пояснительной записке. На сегодняшний день согласно законодательству, участники СВО и члены их семей имеют право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам обеспечения денежным довольствием военнослужащих и предоставление им отдельных выплат, также правом на получение бесплатной юридической помощи по вопросам предоставления льгот, соцгарантий и компенсаций в виде правового консультирования обладают лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, а также члены их семей. Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей, по вопросам реализации их законных прав на прекращение обязательств по кредитному договору, приостановления исполнительного производства, а также наследования имущества участников СВО, погибших при исполнении задач в ходе проведения СВО или объявленных судом умершими.

https://ria.ru/20241111/bojtsy-1983018446.html

https://ria.ru/20241101/proekt-1981419642.html

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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, борис чернышов (депутат), александр ющенко, госдума рф, лдпр, кпрф