https://ria.ru/20241112/zags-1983215311.html
В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году
В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году - РИА Новости, 12.11.2024
В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году
Самой популярной красивой датой для свадьбы в Москве в 2025 году стало 25 мая, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:11
2024-11-12T08:11
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самой популярной красивой датой для свадьбы в Москве в 2025 году стало 25 мая, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. "Мы активно принимаем заявления на следующий год. Так, уже около 10 тысяч пар запланировали регистрацию брака в 2025 году. Наибольшее количество заявлений на следующий год подано на красивую дату – воскресенье 25.05.2025. Уже около 500 пар планируют пожениться в этот выходной день. В связи с большим спросом мы приняли решение открыть в этот день дворцы бракосочетания", - рассказала журналистам Уханева. Она добавила, что красивые даты для заключения брака популярны у молодоженов уже много лет. В тройку популярных дат в 2025 году вошли 25 января – в этот день планируют заключить брак 393 пары, и 25 июля - принято 384 заявления. Еще свыше 224 пар хотят пожениться 25 апреля, 15 мая - более 197, а 5 мая - порядка 180. "Пожениться в красивую дату можно будет и на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", на них подача заявлений на 2025 год откроется с 19 ноября", - уточнила Уханева.
https://ria.ru/20241108/braki-1982714102.html
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общество, москва, светлана уханева
Общество, Москва, Светлана Уханева
В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году
ЗАГС: самой популярной датой для свадьбы в Москве в 2025 году стало 25 мая
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самой популярной красивой датой для свадьбы в Москве в 2025 году стало 25 мая, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
"Мы активно принимаем заявления на следующий год. Так, уже около 10 тысяч пар запланировали регистрацию брака в 2025 году. Наибольшее количество заявлений на следующий год подано на красивую дату – воскресенье 25.05.2025. Уже около 500 пар планируют пожениться в этот выходной день. В связи с большим спросом мы приняли решение открыть в этот день дворцы бракосочетания", - рассказала журналистам Уханева.
Она добавила, что красивые даты для заключения брака популярны у молодоженов уже много лет. В тройку популярных дат в 2025 году вошли 25 января – в этот день планируют заключить брак 393 пары, и 25 июля - принято 384 заявления. Еще свыше 224 пар хотят пожениться 25 апреля, 15 мая - более 197, а 5 мая - порядка 180.
"Пожениться в красивую дату можно будет и на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", на них подача заявлений на 2025 год откроется с 19 ноября", - уточнила Уханева.