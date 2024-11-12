https://ria.ru/20241112/zags-1983215311.html

В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году

В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году - РИА Новости, 12.11.2024

В Москве назвали самую красивую дату для свадьбы в 2025 году

Самой популярной красивой датой для свадьбы в Москве в 2025 году стало 25 мая, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:11

2024-11-12T08:11

2024-11-12T08:11

общество

москва

светлана уханева

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самой популярной красивой датой для свадьбы в Москве в 2025 году стало 25 мая, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. "Мы активно принимаем заявления на следующий год. Так, уже около 10 тысяч пар запланировали регистрацию брака в 2025 году. Наибольшее количество заявлений на следующий год подано на красивую дату – воскресенье 25.05.2025. Уже около 500 пар планируют пожениться в этот выходной день. В связи с большим спросом мы приняли решение открыть в этот день дворцы бракосочетания", - рассказала журналистам Уханева. Она добавила, что красивые даты для заключения брака популярны у молодоженов уже много лет. В тройку популярных дат в 2025 году вошли 25 января – в этот день планируют заключить брак 393 пары, и 25 июля - принято 384 заявления. Еще свыше 224 пар хотят пожениться 25 апреля, 15 мая - более 197, а 5 мая - порядка 180. "Пожениться в красивую дату можно будет и на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", на них подача заявлений на 2025 год откроется с 19 ноября", - уточнила Уханева.

https://ria.ru/20241108/braki-1982714102.html

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общество, москва, светлана уханева