Визитной карточкой форума "Ростки" станет выставка Russia China Expo
Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Одной из визитных карточек второго международного российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани (14-15 ноября) станет выставка Russia China Expo, которая пройдет в дни события в МВЦ "Казань Экспо", сообщил накануне открытия форума заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер.
Выступая на брифинге, посвященном предстоящему форуму, он напомнил, что внешнеторговый оборот России и Китая по итогам прошлого года превысил три миллиарда долларов; на 50% увеличился как экспорт в Китайскую народную республику, так и импорт в Республику Татарстан.
"Торгово-экономическое сотрудничество Татарстана с Китаем показывает положительную динамику за последние годы. За первое полугодие текущего года внешнеторговый оборот составил практически полтора миллиарда долларов. Основные статьи импорта в этом году – оборудование, механические устройства, средства наземного транспорта, электрические машины. Основные статьи экспорта – топливо, нефть, нефтепродукты, каучук, резина, изделия из них, пластмасса, жиры и масла. Наше сотрудничество подтверждается взаимными визитами и бизнес-миссиями: в текущем году мы провели более 50 взаимных визитов, в том числе во главе с раисом нашей республики – Рустамом Миннихановым. И в текущем месяце, в ноябре, у нас ожидается бизнес-миссия делегации Татарстана в Китае", - рассказал на брифинге Герман Лернер.
Он также отметил, что 28 сентября этого года запущен прямой рейс по маршруту Казань-Шанхай.
"Такой логистический маршрут стал необходимым шагом к изменению всех внешних связей между Татарстаном и Китаем. На сегодняшний момент у нас перевезено уже более семи тысяч человек. Сейчас этим рейсом летают два раза в неделю – очень удобно и для наших граждан. Также Татарстан сотрудничает с Китаем в рамках федеральной формы взаимодействия "Волга-Инза", который объединяет 14 субъектов Приволжского федерального округа России и шести провинций Китая. Также в этом году Татарстан подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве с провинцией Янцзы – тоже в формате "Волга-Инза"", - уточнил Лернер.
Он добавил, что в рамках проведения второго международного форума "Ростки: России и Китая – взаимовыгодное сотрудничество" Минпромторг организует заседание на тему "Энергетическое партнерство России и Китая. Вызовы и перспективы". А одной из визитных карточек форум станет выставка Russia China Expo, которая откроется 14 ноября в МВЦ "Казань Экспо". Событие соберет 69 регионов России и 26 территориальных единиц КНР, предоставив участникам широкие возможности для установления новых бизнес-контактов и реализации совместных идей.