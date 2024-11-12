https://ria.ru/20241112/vvp-1983299576.html

Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента

Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента - РИА Новости, 12.11.2024

Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента

Российская экономика за девять месяцев года выросла больше чем на четыре процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Единый план РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:55

2024-11-12T14:55

2024-11-12T15:47

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская экономика за девять месяцев года выросла больше чем на четыре процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года"."Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост ВВП России значительно, в ряде случаев — в разы, превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил четыре процента", — сказал председатель правительства.Он добавил, что в некоторых европейских странах речь идет практически о стагнации.Премьер также призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире."Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран "Семерки", укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе", — указал Мишустин.Как сообщал в конце октября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, ВВП России за восемь месяцев года вырос на 4,2%, по итогам года рост составит 3,9%.Центробанк сохранил прогноз роста экономики по итогам 2024-го в интервале 3,5-4%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%, в 2026-м — на 2,6%, а в 2027 году — на 2,8%.

https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин