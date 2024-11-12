Рейтинг@Mail.ru
Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 12.11.2024 (обновлено: 15:47 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/vvp-1983299576.html
Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента
Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента - РИА Новости, 12.11.2024
Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента
Российская экономика за девять месяцев года выросла больше чем на четыре процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Единый план РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:55
2024-11-12T15:47
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская экономика за девять месяцев года выросла больше чем на четыре процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года"."Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост ВВП России значительно, в ряде случаев — в разы, превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил четыре процента", — сказал председатель правительства.Он добавил, что в некоторых европейских странах речь идет практически о стагнации.Премьер также призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире."Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран "Семерки", укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе", — указал Мишустин.Как сообщал в конце октября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, ВВП России за восемь месяцев года вырос на 4,2%, по итогам года рост составит 3,9%.Центробанк сохранил прогноз роста экономики по итогам 2024-го в интервале 3,5-4%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%, в 2026-м — на 2,6%, а в 2027 году — на 2,8%.
https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html
https://ria.ru/20241108/es-1982729885.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3ecfc7a36c090bc116eb079dac5cf3f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента

Мишустин: рост ВВП за три квартала превысил четыре процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская экономика за девять месяцев года выросла больше чем на четыре процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года".
"Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост ВВП России значительно, в ряде случаев — в разы, превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил четыре процента", — сказал председатель правительства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик
Вчера, 04:37
Он добавил, что в некоторых европейских странах речь идет практически о стагнации.
Премьер также призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире.
«
"Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран "Семерки", укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе", — указал Мишустин.
Как сообщал в конце октября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, ВВП России за восемь месяцев года вырос на 4,2%, по итогам года рост составит 3,9%.
Центробанк сохранил прогноз роста экономики по итогам 2024-го в интервале 3,5-4%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%, в 2026-м — на 2,6%, а в 2027 году — на 2,8%.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Эксперт рассказал, что будет с экономикой ЕС после прихода к власти Трампа
8 ноября, 17:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала