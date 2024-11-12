Рост ВВП России за три квартала превысил четыре процента
Мишустин: рост ВВП за три квартала превысил четыре процента
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская экономика за девять месяцев года выросла больше чем на четыре процента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года".
"Несмотря на беспрецедентное давление в этом году, по динамике рост ВВП России значительно, в ряде случаев — в разы, превосходит тех, кто ввел против нас санкции. По итогам трех кварталов рост у нас превысил четыре процента", — сказал председатель правительства.
Он добавил, что в некоторых европейских странах речь идет практически о стагнации.
Премьер также призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире.
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"Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран "Семерки", укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе", — указал Мишустин.
Как сообщал в конце октября Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, ВВП России за восемь месяцев года вырос на 4,2%, по итогам года рост составит 3,9%.
Центробанк сохранил прогноз роста экономики по итогам 2024-го в интервале 3,5-4%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%, в 2026-м — на 2,6%, а в 2027 году — на 2,8%.