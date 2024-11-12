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ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах - РИА Новости, 12.11.2024
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08:14 12.11.2024 (обновлено: 16:53 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html
ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах
ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах - РИА Новости, 12.11.2024
ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах
ВТБ выявил новую схему мошенничества с получением доступа к аккаунтам россиян на госпорталах, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:14
2024-11-12T16:53
технологии
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551678_0:175:2450:1553_1920x0_80_0_0_31413e7b02681d9040dffa455e6e134d.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. ВТБ выявил новую схему мошенничества с получением доступа к аккаунтам россиян на госпорталах, сообщили в пресс-службе банка. &quot;Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств&quot;, — рассказали в компании.Сначала преступники звонят с неизвестного номера и под видом работников госорганов сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы. После чего спрашивают, как отправить уведомление — в электронном или бумажном виде. Если жертва соглашается получить уведомление, ее просят для оформления заявки назвать проверочный код. Вскоре на телефон поступает сообщение от госпорталов с текстом "код восстановления доступа" к учетной записи. Большинство граждан после этого завершают разговор, заподозрив обман.Но через несколько минут преступники перезванивают, представляясь работниками тех же порталов, и убеждают, что перед этим человеку звонили мошенники. Затем у собеседника запрашивают персональный код, заявляя, что это необходимо для восстановления доступа к учетной записи. В этот момент под психологическим давлением человек становится жертвой дальнейшего обмана. Как отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, сейчас банк наблюдает активный рост числа гибридных атак, совмещающих в себе методы социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей, их количество уже достигло 30% от общего числа таких преступлений. При этом они получили распространение во время налогового периода, из-за чего стали еще опаснее.Топ-менеджер банка напомнил, что важно не сообщать коды из сообщений и личные данные незнакомцам. Также он посоветовал использовать определитель номера и сохранять бдительность при получении подозрительных звонков.
https://ria.ru/20241110/moshenniki-1982899932.html
https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html
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РИА Новости
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технологии, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Технологии, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах

ВТБ выявил схему обмана с кодами для доступа к аккаунтам на госпорталах

© iStock.com / Tero VesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© iStock.com / Tero Vesalainen
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. ВТБ выявил новую схему мошенничества с получением доступа к аккаунтам россиян на госпорталах, сообщили в пресс-службе банка.
«

"Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств", — рассказали в компании.

ТРЦ Колумбус в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников на распродажах
10 ноября, 08:37
Сначала преступники звонят с неизвестного номера и под видом работников госорганов сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы. После чего спрашивают, как отправить уведомление — в электронном или бумажном виде.
Если жертва соглашается получить уведомление, ее просят для оформления заявки назвать проверочный код. Вскоре на телефон поступает сообщение от госпорталов с текстом "код восстановления доступа" к учетной записи. Большинство граждан после этого завершают разговор, заподозрив обман.
Но через несколько минут преступники перезванивают, представляясь работниками тех же порталов, и убеждают, что перед этим человеку звонили мошенники. Затем у собеседника запрашивают персональный код, заявляя, что это необходимо для восстановления доступа к учетной записи. В этот момент под психологическим давлением человек становится жертвой дальнейшего обмана.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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1 ноября, 10:25
Как отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, сейчас банк наблюдает активный рост числа гибридных атак, совмещающих в себе методы социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей, их количество уже достигло 30% от общего числа таких преступлений. При этом они получили распространение во время налогового периода, из-за чего стали еще опаснее.
Топ-менеджер банка напомнил, что важно не сообщать коды из сообщений и личные данные незнакомцам. Также он посоветовал использовать определитель номера и сохранять бдительность при получении подозрительных звонков.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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6 ноября, 17:15
 
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