https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html

ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах

ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах - РИА Новости, 12.11.2024

ВТБ выявил новую схему мошенничества на госпорталах

ВТБ выявил новую схему мошенничества с получением доступа к аккаунтам россиян на госпорталах, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:14

2024-11-12T08:14

2024-11-12T16:53

технологии

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. ВТБ выявил новую схему мошенничества с получением доступа к аккаунтам россиян на госпорталах, сообщили в пресс-службе банка. "Специалисты ВТБ выявили новую схему работы мошенников, которая направлена на использование клиентских данных для вывода средств", — рассказали в компании.Сначала преступники звонят с неизвестного номера и под видом работников госорганов сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы. После чего спрашивают, как отправить уведомление — в электронном или бумажном виде. Если жертва соглашается получить уведомление, ее просят для оформления заявки назвать проверочный код. Вскоре на телефон поступает сообщение от госпорталов с текстом "код восстановления доступа" к учетной записи. Большинство граждан после этого завершают разговор, заподозрив обман.Но через несколько минут преступники перезванивают, представляясь работниками тех же порталов, и убеждают, что перед этим человеку звонили мошенники. Затем у собеседника запрашивают персональный код, заявляя, что это необходимо для восстановления доступа к учетной записи. В этот момент под психологическим давлением человек становится жертвой дальнейшего обмана. Как отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, сейчас банк наблюдает активный рост числа гибридных атак, совмещающих в себе методы социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей, их количество уже достигло 30% от общего числа таких преступлений. При этом они получили распространение во время налогового периода, из-за чего стали еще опаснее.Топ-менеджер банка напомнил, что важно не сообщать коды из сообщений и личные данные незнакомцам. Также он посоветовал использовать определитель номера и сохранять бдительность при получении подозрительных звонков.

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https://ria.ru/20241106/mvd-1982262164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом