Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ заявили о нехватке военных для наступления - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 12.11.2024 (обновлено: 14:45 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/vsu-1983296497.html
В ВСУ заявили о нехватке военных для наступления
В ВСУ заявили о нехватке военных для наступления - РИА Новости, 12.11.2024
В ВСУ заявили о нехватке военных для наступления
У ВСУ недостаток личного состава для ведения наступления "на земле", заявил корреспондент телеканала Sky News Стуарт Рэмзи. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:42
2024-11-12T14:45
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У ВСУ недостаток личного состава для ведения наступления "на земле", заявил корреспондент телеканала Sky News Стуарт Рэмзи. Как отмечает Рэмзи со ссылкой на военных, критическим моментом для военных является нехватка личного состава. По его словам, ВСУ также не получают нужное количество боеприпасов. "Им (ВСУ - ред.) приходится использовать американские танки для маневров пехоты только для того, чтобы поддержать военных, потому что у них недостаточно людей на земле для проведения наступательных атак", - заявил Рэмзи. Интервью с корреспондентом опубликовано на сайте Sky News. Рэмзи добавил, что еще одной проблемой ВСУ является использование "старого вооружения" для обороны от БПЛА. Ранее испанская газета Pais со ссылкой на представителя пресс-службы минобороны Украины написала, что в МО Украины признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. -0-
https://ria.ru/20240331/ofitsery-1936984560.html
https://ria.ru/20240409/effektivnost-1938958072.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_56:0:1277:916_1920x0_80_0_0_c5b2cd3ff8a84391b67fe254e730a319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
В ВСУ заявили о нехватке военных для наступления

Sky News: ВСУ не хватает личного состава для ведения наступления

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У ВСУ недостаток личного состава для ведения наступления "на земле", заявил корреспондент телеканала Sky News Стуарт Рэмзи.
Как отмечает Рэмзи со ссылкой на военных, критическим моментом для военных является нехватка личного состава. По его словам, ВСУ также не получают нужное количество боеприпасов.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
"Как на рынке": офицеры ВСУ оскорбительно высказались о своих солдатах
31 марта, 19:59
"Им (ВСУ - ред.) приходится использовать американские танки для маневров пехоты только для того, чтобы поддержать военных, потому что у них недостаточно людей на земле для проведения наступательных атак", - заявил Рэмзи. Интервью с корреспондентом опубликовано на сайте Sky News.
Рэмзи добавил, что еще одной проблемой ВСУ является использование "старого вооружения" для обороны от БПЛА.
Ранее испанская газета Pais со ссылкой на представителя пресс-службы минобороны Украины написала, что в МО Украины признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. -0-
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Эксперты оценили эффективность дешевых украинских FPV-дронов
9 апреля, 22:47
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала