В ВСУ заявили о нехватке военных для наступления
Sky News: ВСУ не хватает личного состава для ведения наступления
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У ВСУ недостаток личного состава для ведения наступления "на земле", заявил корреспондент телеканала Sky News Стуарт Рэмзи.
Как отмечает Рэмзи со ссылкой на военных, критическим моментом для военных является нехватка личного состава. По его словам, ВСУ также не получают нужное количество боеприпасов.
"Им (ВСУ - ред.) приходится использовать американские танки для маневров пехоты только для того, чтобы поддержать военных, потому что у них недостаточно людей на земле для проведения наступательных атак", - заявил Рэмзи. Интервью с корреспондентом опубликовано на сайте Sky News.
Рэмзи добавил, что еще одной проблемой ВСУ является использование "старого вооружения" для обороны от БПЛА.
Ранее испанская газета Pais со ссылкой на представителя пресс-службы минобороны Украины написала, что в МО Украины признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. -0-
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