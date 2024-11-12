https://ria.ru/20241112/vsu-1983234607.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки - РИА Новости, 12.11.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 40 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:15

2024-11-12T10:15

2024-11-12T10:15

происшествия

белгородская область

шебекино

корочанский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 40 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. За минувший день, по информации губернатора, 21 населенный пункт в десяти районах региона подвергся атакам, в результате которых было выпущено 42 снаряда и 26 беспилотников. Глава области сообщил о двух пострадавших, которые после оказания медицинской помощи будут получать лечение амбулаторно. В закрытом селе Дроновка мужчина подорвался на взрывном устройстве, а женщина, получившая ранение во время ночного обстрела Шебекино 9 ноября, обратилась в больницу самостоятельно. Также за сутки были выявлены повреждения в 16 частных домах, двух объектах связи, сельхозпредприятии, пяти автомобилях и экскаваторе, а также произошло возгорание резервуара на нефтебазе. "В Корочанском районе в селе Кощеево в воздухе произошла детонация беспилотника… В Старооскольском городском округе в результате атаки беспилотника произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы… Кроме того, над округом системой ПВО были сбиты 6 БПЛА… Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 4 БПЛА самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущены четыре беспилотника. В Борисовском районе два села обстреляны 4 снарядами и совершены атаки двумя дронами. В Валуйском округе село Новопетровка подверглось обстрелу 6 артиллерийскими снарядами. В Волоконовском районе по двум хуторам выпущено 10 боеприпасов. Также с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Дроновка выпущены 8 боеприпасов и один БПЛА. "В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка и Колотиловка выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью двух БПЛА… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Терезовка, а также хутору Балки выпущены 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 3 беспилотника", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html

https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983212327.html

https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983218150.html

белгородская область

шебекино

корочанский район

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происшествия, белгородская область, шебекино, корочанский район, вячеслав гладков