ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 40 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
За минувший день, по информации губернатора, 21 населенный пункт в десяти районах региона подвергся атакам, в результате которых было выпущено 42 снаряда и 26 беспилотников. Глава области сообщил о двух пострадавших, которые после оказания медицинской помощи будут получать лечение амбулаторно. В закрытом селе Дроновка мужчина подорвался на взрывном устройстве, а женщина, получившая ранение во время ночного обстрела Шебекино 9 ноября, обратилась в больницу самостоятельно. Также за сутки были выявлены повреждения в 16 частных домах, двух объектах связи, сельхозпредприятии, пяти автомобилях и экскаваторе, а также произошло возгорание резервуара на нефтебазе.
"В Корочанском районе в селе Кощеево в воздухе произошла детонация беспилотника… В Старооскольском городском округе в результате атаки беспилотника произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы… Кроме того, над округом системой ПВО были сбиты 6 БПЛА… Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 4 БПЛА самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущены четыре беспилотника. В Борисовском районе два села обстреляны 4 снарядами и совершены атаки двумя дронами. В Валуйском округе село Новопетровка подверглось обстрелу 6 артиллерийскими снарядами. В Волоконовском районе по двум хуторам выпущено 10 боеприпасов. Также с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Дроновка выпущены 8 боеприпасов и один БПЛА.
"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка и Колотиловка выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью двух БПЛА… В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Терезовка, а также хутору Балки выпущены 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 3 беспилотника", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.