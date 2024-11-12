ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики
МО: ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВПК Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская армия поразила военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины, сообщило Минобороны.
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"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", — уточнили в ведомстве.
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Атаки провели силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударными дронами.
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:
- 648 самолетов;
- 283 вертолета;
- 35 622 беспилотных летательных аппарата;
- 585 зенитных ракетных комплексов;
- 19 176 танков и других боевых бронированных машин;
- 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 28 182 единицы специальной военной автомобильной техники.
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