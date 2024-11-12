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ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 12.11.2024 (обновлено: 13:40 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/vs-1983261368.html
ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики
ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости, 12.11.2024
ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики
Российская армия поразила военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:35
2024-11-12T13:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
сша
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская армия поразила военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины, сообщило Минобороны.&quot;Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах&quot;, — уточнили в ведомстве.Атаки провели силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударными дронами.Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 БПЛА самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html
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россия, украина, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, США
ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

МО: ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВПК Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская армия поразила военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины, сообщило Минобороны.
«

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", — уточнили в ведомстве.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Атаки провели силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударными дронами.
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 БПЛА самолетного типа.
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"Это переломный момент": что российские бойцы приготовили для ВСУ
Вчера, 08:00
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:
  • 648 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 35 622 беспилотных летательных аппарата;
  • 585 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 176 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 28 182 единицы специальной военной автомобильной техники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьСША
 
 
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