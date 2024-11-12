https://ria.ru/20241112/vs-1983261368.html

ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости, 12.11.2024

ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

Российская армия поразила военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:35

2024-11-12T12:35

2024-11-12T13:40

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская армия поразила военные аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины, сообщило Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", — уточнили в ведомстве.Атаки провели силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударными дронами.Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 БПЛА самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html

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