https://ria.ru/20241112/volodin-1983301059.html

Володин призвал сделать все, чтобы усыновленных детей не вывозили из России

Володин призвал сделать все, чтобы усыновленных детей не вывозили из России - РИА Новости, 12.11.2024

Володин призвал сделать все, чтобы усыновленных детей не вывозили из России

Необходимо сделать все для того, чтобы усыновленных детей не вывозили из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:01

2024-11-12T15:01

2024-11-12T15:01

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Необходимо сделать все для того, чтобы усыновленных детей не вывозили из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с Володиным в июле. "Сегодняшнее решение, думаю, приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране. Там, где их защитят, там, где придут на помощь, для этого сейчас есть все. Коллеги, потому что во многих государствах сегодня такая обстановка складывается, что нельзя даже предполагать, что может с ребёнком произойти. Мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ребёнок воспитывался в своей стране", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы. Володин отметил, что, начиная с 1993 года, за пределы России были вывезены более 102,4 тысячи усыновленных и взятых под опеку детей, и за прошедшее время сделано многое для изменения ситуации. По его словам, за последнее время число детей, которые усыновляются за рубеж, уменьшилось многократно, например, за 2022 год - 57 детей, а за 2023 год - шесть. "Но самая большая проблема заключается в том, мы с вами не знаем, как сложилась судьба наших детей, российских детей. Их вывозили в разные страны, и сейчас мы с вами видим законодательство в этих странах, ситуация абсолютно неприемлема, чтобы наши дети уезжали в эти государства. В Соединённых Штатах Америки гормональная терапия по смене пола рекомендуется детям с шести лет. А хирургические операции делают с двенадцати. Это вот ответ критикам принятого нами закона Димы Яковлева. Потому что именно с принятия этого закона началась борьба против вывоза детей за пределы государства", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20241112/usynovlenie-1983283718.html

https://ria.ru/20240925/gosduma-1974615856.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф