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Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу - РИА Новости, 12.11.2024
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14:16 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/volodin-1983287491.html
Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу
Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу - РИА Новости, 12.11.2024
Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, которые могут вызвать тревогу и напряжение в обществе. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:16
2024-11-12T14:16
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, которые могут вызвать тревогу и напряжение в обществе. "В нас столько энергии, но она может быть созидательной, а может быть разрушительной, а может вносить напряжение и тревогу в общество. Хотелось бы, чтобы эта энергия была созидательной и работала на результат, на развитие нашей страны... потому что это крайне важно, потому что некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение. Но мы, понимая, к чему это может привести, должны все вместе взять и постараться сделать так, чтобы у нас таких инициатив было как можно меньше", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, огромную роль в этом вопросе играют фракции Госдумы, их руководители и заместители. Володин отметил, что времена, которые сегодня переживает Россия, очень непростые. По его словам, Россия никогда не сталкивалась с такими вызовами. Председатель ГД добавил, что необходимо сделать выводы. По мнению Володина, работа депутатов должна быть направлена на то, чтобы Госдума была консолидирующим фактором, чтобы она укрепляла и принимала решения, которые будут направлены исключительно на развитие страны.
https://ria.ru/20241030/volodin-1980920108.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу

Володин призвал депутатов ГД вносить меньше инициатив, провоцирующих напряжение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, которые могут вызвать тревогу и напряжение в обществе.
"В нас столько энергии, но она может быть созидательной, а может быть разрушительной, а может вносить напряжение и тревогу в общество. Хотелось бы, чтобы эта энергия была созидательной и работала на результат, на развитие нашей страны... потому что это крайне важно, потому что некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение. Но мы, понимая, к чему это может привести, должны все вместе взять и постараться сделать так, чтобы у нас таких инициатив было как можно меньше", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
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По его словам, огромную роль в этом вопросе играют фракции Госдумы, их руководители и заместители.
Володин отметил, что времена, которые сегодня переживает Россия, очень непростые. По его словам, Россия никогда не сталкивалась с такими вызовами.
Председатель ГД добавил, что необходимо сделать выводы. По мнению Володина, работа депутатов должна быть направлена на то, чтобы Госдума была консолидирующим фактором, чтобы она укрепляла и принимала решения, которые будут направлены исключительно на развитие страны.
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