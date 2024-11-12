https://ria.ru/20241112/volodin-1983287491.html
Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу
Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу - РИА Новости, 12.11.2024
Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, которые могут вызвать тревогу и напряжение в обществе. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:16
2024-11-12T14:16
2024-11-12T14:16
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вячеслав володин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, которые могут вызвать тревогу и напряжение в обществе. "В нас столько энергии, но она может быть созидательной, а может быть разрушительной, а может вносить напряжение и тревогу в общество. Хотелось бы, чтобы эта энергия была созидательной и работала на результат, на развитие нашей страны... потому что это крайне важно, потому что некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение. Но мы, понимая, к чему это может привести, должны все вместе взять и постараться сделать так, чтобы у нас таких инициатив было как можно меньше", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, огромную роль в этом вопросе играют фракции Госдумы, их руководители и заместители. Володин отметил, что времена, которые сегодня переживает Россия, очень непростые. По его словам, Россия никогда не сталкивалась с такими вызовами. Председатель ГД добавил, что необходимо сделать выводы. По мнению Володина, работа депутатов должна быть направлена на то, чтобы Госдума была консолидирующим фактором, чтобы она укрепляла и принимала решения, которые будут направлены исключительно на развитие страны.
https://ria.ru/20241030/volodin-1980920108.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу
Володин призвал депутатов ГД вносить меньше инициатив, провоцирующих напряжение
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, которые могут вызвать тревогу и напряжение в обществе.
"В нас столько энергии, но она может быть созидательной, а может быть разрушительной, а может вносить напряжение и тревогу в общество. Хотелось бы, чтобы эта энергия была созидательной и работала на результат, на развитие нашей страны... потому что это крайне важно, потому что некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение. Но мы, понимая, к чему это может привести, должны все вместе взять и постараться сделать так, чтобы у нас таких инициатив было как можно меньше", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
По его словам, огромную роль в этом вопросе играют фракции Госдумы, их руководители и заместители.
Володин отметил, что времена, которые сегодня переживает Россия
, очень непростые. По его словам, Россия никогда не сталкивалась с такими вызовами.
Председатель ГД добавил, что необходимо сделать выводы. По мнению Володина, работа депутатов должна быть направлена на то, чтобы Госдума была консолидирующим фактором, чтобы она укрепляла и принимала решения, которые будут направлены исключительно на развитие страны.