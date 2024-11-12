https://ria.ru/20241112/volodin-1983287491.html

Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу

Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу - РИА Новости, 12.11.2024

Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, провоцирующих тревогу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, которые могут вызвать тревогу и напряжение в обществе. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:16

2024-11-12T14:16

2024-11-12T14:16

россия

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов вносить меньше инициатив, которые могут вызвать тревогу и напряжение в обществе. "В нас столько энергии, но она может быть созидательной, а может быть разрушительной, а может вносить напряжение и тревогу в общество. Хотелось бы, чтобы эта энергия была созидательной и работала на результат, на развитие нашей страны... потому что это крайне важно, потому что некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение. Но мы, понимая, к чему это может привести, должны все вместе взять и постараться сделать так, чтобы у нас таких инициатив было как можно меньше", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, огромную роль в этом вопросе играют фракции Госдумы, их руководители и заместители. Володин отметил, что времена, которые сегодня переживает Россия, очень непростые. По его словам, Россия никогда не сталкивалась с такими вызовами. Председатель ГД добавил, что необходимо сделать выводы. По мнению Володина, работа депутатов должна быть направлена на то, чтобы Госдума была консолидирующим фактором, чтобы она укрепляла и принимала решения, которые будут направлены исключительно на развитие страны.

https://ria.ru/20241030/volodin-1980920108.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество