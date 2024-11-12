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Боец ВСУ раскрыл размер взятки, за которую военкомы отпускают "жертву" - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 12.11.2024 (обновлено: 03:35 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/voenkomy-1983207544.html
Боец ВСУ раскрыл размер взятки, за которую военкомы отпускают "жертву"
Боец ВСУ раскрыл размер взятки, за которую военкомы отпускают "жертву" - РИА Новости, 12.11.2024
Боец ВСУ раскрыл размер взятки, за которую военкомы отпускают "жертву"
Украинские военкомы отпускают задержанных за взятку в размере 600-1000 долларов, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T03:16
2024-11-12T03:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военкомы отпускают задержанных за взятку в размере 600-1000 долларов, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко. "Напрямую те, кто тебя забирает... (с ними - ред.) договориться можно… Когда меня забрали, человек вышел - 600 долларов, 20 тысяч гривен это обошлось", - сказал собеседник агентства. Ревенко отметил, что даже после выкупа человека могут еще раз задержать, и откупившемуся еще раз придется платить сотрудникам ТЦК. "На улице у одного просили тысячу долларов, 850 отдал, сколько наскреб, сколько успел занять. Его якобы забрали с другим, привезли в военкомат, все зашли, а он ушел через черный ход", - добавил военнопленный. По словам Ревенко, в ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) не каждый адвокат приедет по вызову мобилизованного. Военнопленный упомянул случай, когда адвокат, приехавший в ТЦК, вместе с вызвавшим его был мобилизован - они в одной группе уехали в учебный центр. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241111/voenkomaty-1982988212.html
https://ria.ru/20240805/vsu-1964056116.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Боец ВСУ раскрыл размер взятки, за которую военкомы отпускают "жертву"

Пленный Ревенко: украинские военкомы отпускают за взятку в 600-1000 долларов

© AP Photo / Bram JanssenПрохожие на улице в Киеве, Украина
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Прохожие на улице в Киеве, Украина . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военкомы отпускают задержанных за взятку в размере 600-1000 долларов, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко.
"Напрямую те, кто тебя забирает... (с ними - ред.) договориться можно… Когда меня забрали, человек вышел - 600 долларов, 20 тысяч гривен это обошлось", - сказал собеседник агентства.
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Ревенко отметил, что даже после выкупа человека могут еще раз задержать, и откупившемуся еще раз придется платить сотрудникам ТЦК.
"На улице у одного просили тысячу долларов, 850 отдал, сколько наскреб, сколько успел занять. Его якобы забрали с другим, привезли в военкомат, все зашли, а он ушел через черный ход", - добавил военнопленный.
По словам Ревенко, в ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) не каждый адвокат приедет по вызову мобилизованного. Военнопленный упомянул случай, когда адвокат, приехавший в ТЦК, вместе с вызвавшим его был мобилизован - они в одной группе уехали в учебный центр.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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