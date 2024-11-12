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Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик - РИА Новости, 12.11.2024
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04:37 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html
Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик
Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик - РИА Новости, 12.11.2024
Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик
Россия и Венесуэла достигли зрелого взаимопонимания и понимают потенциал друг друга, рост венесуэльского экспорта в РФ на 453% с 2022 года является результатом... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T04:37
2024-11-12T04:37
венесуэла
россия
николас мадуро
делси родригес
владимир путин
экономика
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МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла достигли зрелого взаимопонимания и понимают потенциал друг друга, рост венесуэльского экспорта в РФ на 453% с 2022 года является результатом работы правительств и интеграции экономик, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. "Это результат проделанной работы. Во-первых, между правительствами, а также по интеграции секторов экономики... Российская экономика замещает импорт из западных стран, и у нее есть ряд потребностей в замене того, что привозили из стран, которые... ввели санкции. Теперь Венесуэла может удовлетворить эти потребности", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя рост товарооборота с РФ. Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что ненефтяной экспорт из Венесуэлы в Россию вырос с начала 2022 года на 453%. Среди экспортных товаров она отметила какао, кофе, авокадо, тростниковый сахар и различные овощи. Российский экспорт в Венесуэлу увеличился за этот период на 34% за счет поставок минеральных удобрений, соевого масла, пшеницы, гороха, хлорида калия и вакцин. "Мы достигли высокого уровня зрелости во взаимопонимании между странами и руководителями, в существующем политическом доверии, жизненно важном в отношениях между странами, и в знании потенциала двух стран. Кроме того, у нас есть план. Сейчас мы (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) составили план до 2030 года... У нас есть планы, есть уверенность, у нас все есть, и мы уже видим результаты", - добавил президент Венесуэлы. По словам Мадуро, недавнее заседание двусторонней комиссии под руководством вице-президента Родригес и вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко было "одним из наиболее наполненных с оперативной точки зрения". "Детально определить все направления сотрудничества в сфере энергетики, инвестиций, в нефти, в нефтехимии, в газовых блоках. Все, что связано с укреплением электроэнергетической системы Венесуэлы, все, что связано с коммерческим, агропроизводственным развитием, сотрудничеством на военном уровне, другими словами, это была одна из лучших смешанных комиссий за все время. И перспективы, которые мы можем ожидать между двумя странами - прогресс, развитие, союз и процветание", - заключил политик.
https://ria.ru/20241108/iskopaemye-1982569083.html
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венесуэла, россия, николас мадуро, делси родригес, владимир путин, экономика
Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Делси Родригес, Владимир Путин, Экономика
Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик

Мадуро: пятикратный рост экспорта Венесуэлы в РФ говорит об интеграции экономик

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла достигли зрелого взаимопонимания и понимают потенциал друг друга, рост венесуэльского экспорта в РФ на 453% с 2022 года является результатом работы правительств и интеграции экономик, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
«
"Это результат проделанной работы. Во-первых, между правительствами, а также по интеграции секторов экономики... Российская экономика замещает импорт из западных стран, и у нее есть ряд потребностей в замене того, что привозили из стран, которые... ввели санкции. Теперь Венесуэла может удовлетворить эти потребности", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя рост товарооборота с РФ.
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Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что ненефтяной экспорт из Венесуэлы в Россию вырос с начала 2022 года на 453%. Среди экспортных товаров она отметила какао, кофе, авокадо, тростниковый сахар и различные овощи. Российский экспорт в Венесуэлу увеличился за этот период на 34% за счет поставок минеральных удобрений, соевого масла, пшеницы, гороха, хлорида калия и вакцин.
"Мы достигли высокого уровня зрелости во взаимопонимании между странами и руководителями, в существующем политическом доверии, жизненно важном в отношениях между странами, и в знании потенциала двух стран. Кроме того, у нас есть план. Сейчас мы (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) составили план до 2030 года... У нас есть планы, есть уверенность, у нас все есть, и мы уже видим результаты", - добавил президент Венесуэлы.
По словам Мадуро, недавнее заседание двусторонней комиссии под руководством вице-президента Родригес и вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко было "одним из наиболее наполненных с оперативной точки зрения".
"Детально определить все направления сотрудничества в сфере энергетики, инвестиций, в нефти, в нефтехимии, в газовых блоках. Все, что связано с укреплением электроэнергетической системы Венесуэлы, все, что связано с коммерческим, агропроизводственным развитием, сотрудничеством на военном уровне, другими словами, это была одна из лучших смешанных комиссий за все время. И перспективы, которые мы можем ожидать между двумя странами - прогресс, развитие, союз и процветание", - заключил политик.
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ВенесуэлаРоссияНиколас МадуроДелси РодригесВладимир ПутинЭкономика
 
 
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