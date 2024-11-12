https://ria.ru/20241112/ukraina-1983410900.html

США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений

США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений - РИА Новости, 12.11.2024

США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений

Министерство обороны США до сих пор не передало Украине часть обещанных вооружений, доля которых достигает 40% по отдельным позициям, заявил во вторник... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:55

2024-11-12T23:55

2024-11-12T23:55

в мире

украина

сша

россия

патрик райдер

джо байден

сергей лавров

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/33/1002363332_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d682564b5c9beace116e088e1b250dcc.jpg

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США до сих пор не передало Украине часть обещанных вооружений, доля которых достигает 40% по отдельным позициям, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По словам Райдера, с момента подписания президентом США Джо Байденом закона о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, американское оборонное ведомство передало с военных складов вооружения на 3,7 миллиарда долларов с апреля по середину октября. "Мы доставили Украине 83% критически важных обещанных боеприпасов, включая 155-миллиметровые снаряды для артиллерии, ракеты для систем PATRIOT и NASAMS. Мы также доставили 67% других средств для защиты воздуха, включая Stinger и ракеты HAWK. Мы доставили 60% обещанных огневых мощностей, включая бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы", - сообщил он журналистам на брифинге. Райдер уточнил, что часть обещанных средств до сих пор не доставлены, поскольку требуют ремонта. Он добавил, что Киев уже получил сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи единиц бронетехники, тысячи боеприпасов для РЗСО HIMARS, противотанковое оружие, десятки систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/ssha-1983410145.html

https://ria.ru/20241112/rossiya-1983401372.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, патрик райдер, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато