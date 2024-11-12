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США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений - РИА Новости, 12.11.2024
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23:55 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983410900.html
США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений
США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений - РИА Новости, 12.11.2024
США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений
Министерство обороны США до сих пор не передало Украине часть обещанных вооружений, доля которых достигает 40% по отдельным позициям, заявил во вторник... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:55
2024-11-12T23:55
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США до сих пор не передало Украине часть обещанных вооружений, доля которых достигает 40% по отдельным позициям, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По словам Райдера, с момента подписания президентом США Джо Байденом закона о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, американское оборонное ведомство передало с военных складов вооружения на 3,7 миллиарда долларов с апреля по середину октября. "Мы доставили Украине 83% критически важных обещанных боеприпасов, включая 155-миллиметровые снаряды для артиллерии, ракеты для систем PATRIOT и NASAMS. Мы также доставили 67% других средств для защиты воздуха, включая Stinger и ракеты HAWK. Мы доставили 60% обещанных огневых мощностей, включая бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы", - сообщил он журналистам на брифинге. Райдер уточнил, что часть обещанных средств до сих пор не доставлены, поскольку требуют ремонта. Он добавил, что Киев уже получил сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи единиц бронетехники, тысячи боеприпасов для РЗСО HIMARS, противотанковое оружие, десятки систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/ssha-1983410145.html
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в мире, украина, сша, россия, патрик райдер, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Патрик Райдер, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
США до сих пор не передали Украине часть обещанных вооружений

В Пентагоне заявили, что до сих пор не передали Украине часть вооружений

© Flickr / jjgardner3 Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Flickr / jjgardner3
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США до сих пор не передало Украине часть обещанных вооружений, доля которых достигает 40% по отдельным позициям, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По словам Райдера, с момента подписания президентом США Джо Байденом закона о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, американское оборонное ведомство передало с военных складов вооружения на 3,7 миллиарда долларов с апреля по середину октября.
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"Мы доставили Украине 83% критически важных обещанных боеприпасов, включая 155-миллиметровые снаряды для артиллерии, ракеты для систем PATRIOT и NASAMS. Мы также доставили 67% других средств для защиты воздуха, включая Stinger и ракеты HAWK. Мы доставили 60% обещанных огневых мощностей, включая бомбы малого диаметра и 105-миллиметровые боеприпасы", - сообщил он журналистам на брифинге.
Райдер уточнил, что часть обещанных средств до сих пор не доставлены, поскольку требуют ремонта.
Он добавил, что Киев уже получил сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи единиц бронетехники, тысячи боеприпасов для РЗСО HIMARS, противотанковое оружие, десятки систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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