Рейтинг@Mail.ru
"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983405173.html
"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине
"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине - РИА Новости, 12.11.2024
"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине
Пессимистические настроения по поводу поддержки Украины на Западе растут, а перспектива прекращения помощи от США усиливает их, заявил британский эксперт... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:17
2024-11-12T22:17
специальная военная операция на украине
безопасность
дональд трамп
youtube
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пессимистические настроения по поводу поддержки Украины на Западе растут, а перспектива прекращения помощи от США усиливает их, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Любая мысль о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с конфликтом на Украине, надуманна, фантастична и совершенно утопична", – отметил он.По словам эксперта, в Вашингтоне также прекрасно видят, как развивается ситуация на фронте, и осознают, что с прекращением военных поставок счет пойдет на месяцы."Они [Пентагон] скорее всего уже понимают, что конфликт на Украине закончится ее поражением. Так что больше денег и оружия – это просто больше денег и оружия, выброшенных на ветер. Нет смысла продолжать этим заниматься", – резюмировал Меркурис.Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/svo-1983396275.html
https://ria.ru/20241112/mask-1983392713.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_86c99515b99a35441876360b563cafd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, дональд трамп, youtube, в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, министерство обороны сша, nbc
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дональд Трамп, YouTube, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Министерство обороны США, NBC
"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине

Меркурис: Западу больше нет смысла поддерживать Украину

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пессимистические настроения по поводу поддержки Украины на Западе растут, а перспектива прекращения помощи от США усиливает их, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Любая мысль о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с конфликтом на Украине, надуманна, фантастична и совершенно утопична", – отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"ВСУ в беде". На Западе рассказали, что случилось в зоне СВО
Вчера, 20:23
По словам эксперта, в Вашингтоне также прекрасно видят, как развивается ситуация на фронте, и осознают, что с прекращением военных поставок счет пойдет на месяцы.
"Они [Пентагон] скорее всего уже понимают, что конфликт на Украине закончится ее поражением. Так что больше денег и оружия – это просто больше денег и оружия, выброшенных на ветер. Нет смысла продолжать этим заниматься", – резюмировал Меркурис.
Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине
Вчера, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДональд ТрампYouTubeВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала