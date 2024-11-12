https://ria.ru/20241112/ukraina-1983405173.html

"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине

"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине - РИА Новости, 12.11.2024

"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине

Пессимистические настроения по поводу поддержки Украины на Западе растут, а перспектива прекращения помощи от США усиливает их, заявил британский эксперт... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:17

2024-11-12T22:17

2024-11-12T22:17

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пессимистические настроения по поводу поддержки Украины на Западе растут, а перспектива прекращения помощи от США усиливает их, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Любая мысль о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с конфликтом на Украине, надуманна, фантастична и совершенно утопична", – отметил он.По словам эксперта, в Вашингтоне также прекрасно видят, как развивается ситуация на фронте, и осознают, что с прекращением военных поставок счет пойдет на месяцы."Они [Пентагон] скорее всего уже понимают, что конфликт на Украине закончится ее поражением. Так что больше денег и оружия – это просто больше денег и оружия, выброшенных на ветер. Нет смысла продолжать этим заниматься", – резюмировал Меркурис.Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/svo-1983396275.html

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