"Нет смысла". На Западе признали утопичность сценария по Украине
Меркурис: Западу больше нет смысла поддерживать Украину
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пессимистические настроения по поводу поддержки Украины на Западе растут, а перспектива прекращения помощи от США усиливает их, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Любая мысль о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с конфликтом на Украине, надуманна, фантастична и совершенно утопична", – отметил он.
По словам эксперта, в Вашингтоне также прекрасно видят, как развивается ситуация на фронте, и осознают, что с прекращением военных поставок счет пойдет на месяцы.
"Они [Пентагон] скорее всего уже понимают, что конфликт на Украине закончится ее поражением. Так что больше денег и оружия – это просто больше денег и оружия, выброшенных на ветер. Нет смысла продолжать этим заниматься", – резюмировал Меркурис.
Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.