https://ria.ru/20241112/ukraina-1983363949.html
На Украине обвинили Зеленского в зачистке генофонда
На Украине обвинили Зеленского в зачистке генофонда - РИА Новости, 12.11.2024
На Украине обвинили Зеленского в зачистке генофонда
Владимир Зеленский и его правительство виновны в уничтожении генофонда Украины, заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:45
2024-11-12T17:45
2024-11-12T21:19
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и его правительство виновны в уничтожении генофонда Украины, заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X."Украина уже потеряла 20 миллионов человек. Так ли необходимо продолжать финансировать правительство Зеленского, чтобы он и его гончие псы продолжали зачистку нашего генофонда?" — возмутилась она.В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
https://ria.ru/20241105/ukraina-1981874407.html
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в мире, украина, владимир зеленский, алексей кущ, элла либанова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Кущ, Элла Либанова
На Украине обвинили Зеленского в зачистке генофонда
Украинская журналистка Панченко обвинила Зеленского в зачистке генофонда