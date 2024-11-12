https://ria.ru/20241112/ukraina-1983363949.html

На Украине обвинили Зеленского в зачистке генофонда

На Украине обвинили Зеленского в зачистке генофонда - РИА Новости, 12.11.2024

На Украине обвинили Зеленского в зачистке генофонда

Владимир Зеленский и его правительство виновны в уничтожении генофонда Украины, заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:45

2024-11-12T17:45

2024-11-12T21:19

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и его правительство виновны в уничтожении генофонда Украины, заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X."Украина уже потеряла 20 миллионов человек. Так ли необходимо продолжать финансировать правительство Зеленского, чтобы он и его гончие псы продолжали зачистку нашего генофонда?" — возмутилась она.В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

https://ria.ru/20241105/ukraina-1981874407.html

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в мире, украина, владимир зеленский, алексей кущ, элла либанова