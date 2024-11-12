https://ria.ru/20241112/ukraina-1983362459.html

Украинским врачам спустили указание признавать всех годными

Украинским врачам спустили указание признавать всех годными - РИА Новости, 12.11.2024

Украинским врачам спустили указание признавать всех годными

Врачи украинских военно-врачебных комиссий (ВВК) признались, что им "спустили" указание признавать всех военнообязанных годными к службе в ВСУ, заявила во... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:40

2024-11-12T17:40

2024-11-12T17:45

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Врачи украинских военно-врачебных комиссий (ВВК) признались, что им "спустили" указание признавать всех военнообязанных годными к службе в ВСУ, заявила во вторник депутат Верховной рады, председатель временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в минобороны и ВСУ Анна Скороход. Ее слова приводит агентство "Украинские новости"."Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста", - приводит слова Скороход агентство. Ранее украинские военнопленные сообщали, что власти Украины призывают больных граждан, принудительно пришедших обновить данные в военкоматы. На сайте минобороны сообщалось, что все граждане, кто ранее был признан "ограниченно годными", должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20241112/plennyj-1983253757.html

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945352625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины