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Украинским врачам спустили указание признавать всех годными - РИА Новости, 12.11.2024
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17:40 12.11.2024 (обновлено: 17:45 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983362459.html
Украинским врачам спустили указание признавать всех годными
Украинским врачам спустили указание признавать всех годными - РИА Новости, 12.11.2024
Украинским врачам спустили указание признавать всех годными
Врачи украинских военно-врачебных комиссий (ВВК) признались, что им "спустили" указание признавать всех военнообязанных годными к службе в ВСУ, заявила во... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:40
2024-11-12T17:45
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Врачи украинских военно-врачебных комиссий (ВВК) признались, что им "спустили" указание признавать всех военнообязанных годными к службе в ВСУ, заявила во вторник депутат Верховной рады, председатель временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в минобороны и ВСУ Анна Скороход. Ее слова приводит агентство "Украинские новости"."Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста", - приводит слова Скороход агентство. Ранее украинские военнопленные сообщали, что власти Украины призывают больных граждан, принудительно пришедших обновить данные в военкоматы. На сайте минобороны сообщалось, что все граждане, кто ранее был признан "ограниченно годными", должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20241112/plennyj-1983253757.html
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945352625.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинским врачам спустили указание признавать всех годными

Депутат Рады Скороход: врачам ВВК спустили указание признавать всех годными

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Врачи украинских военно-врачебных комиссий (ВВК) признались, что им "спустили" указание признавать всех военнообязанных годными к службе в ВСУ, заявила во вторник депутат Верховной рады, председатель временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в минобороны и ВСУ Анна Скороход. Ее слова приводит агентство "Украинские новости".
"Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста", - приводит слова Скороход агентство.
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На сайте минобороны сообщалось, что все граждане, кто ранее был признан "ограниченно годными", должны повторно пройти медкомиссию в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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