https://ria.ru/20241112/ukraina-1983331583.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:22

2024-11-12T16:22

2024-11-12T16:22

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Киевской области позвучала в 15.54 мск, в 16.12 она расширилась на Черкасскую область. Кроме того, тревога продолжает звучать в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, где ее объявили более часа назад. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241112/vsu-1983296497.html

черкасская область

украина

киевская область

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в мире, черкасская область, украина, киевская область, вооруженные силы рф