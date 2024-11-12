https://ria.ru/20241112/ukraina-1983331583.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:22
2024-11-12T16:22
2024-11-12T16:22
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Киевской области позвучала в 15.54 мск, в 16.12 она расширилась на Черкасскую область. Кроме того, тревога продолжает звучать в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, где ее объявили более часа назад. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241112/vsu-1983296497.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, черкасская область, украина, киевская область, вооруженные силы рф
В мире, Черкасская область, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу