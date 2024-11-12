https://ria.ru/20241112/ukraina-1983316390.html

Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ собор в Волынской области

Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ собор в Волынской области - РИА Новости, 12.11.2024

Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ собор в Волынской области

Суд на Украине поддержал решение местных властей не продлевать договор с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) о пользовании Успенским собором во... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:46

2024-11-12T15:46

2024-11-12T15:46

религия

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владимир

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владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд на Украине поддержал решение местных властей не продлевать договор с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) о пользовании Успенским собором во Владимире Волынской области, сообщило украинское издание "Буг". В апреле Союз православных журналистов сообщил, что городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал УПЦ землю под собором и епархиальным управлением. "В хозяйственном суде Волынской области состоялось очередное заседание по расторжению договора безвозмездного пользования комплексом сооружений Успенского собора во Владимире религиозной организацией УПЦ. Суд постановил договор с УПЦ не продлевать и взыскать 3 тысячи гривен (72,6 доллара – ред.) судебного сбора", - говорится в сообщении. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241111/upts-1983013862.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957772323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир, волынская область, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире