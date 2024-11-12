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Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ собор в Волынской области - РИА Новости, 12.11.2024
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Религия
 
15:46 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983316390.html
Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ собор в Волынской области
Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ собор в Волынской области - РИА Новости, 12.11.2024
Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ собор в Волынской области
Суд на Украине поддержал решение местных властей не продлевать договор с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) о пользовании Успенским собором во... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:46
2024-11-12T15:46
религия
украина
владимир
волынская область
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд на Украине поддержал решение местных властей не продлевать договор с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) о пользовании Успенским собором во Владимире Волынской области, сообщило украинское издание "Буг". В апреле Союз православных журналистов сообщил, что городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал УПЦ землю под собором и епархиальным управлением. "В хозяйственном суде Волынской области состоялось очередное заседание по расторжению договора безвозмездного пользования комплексом сооружений Успенского собора во Владимире религиозной организацией УПЦ. Суд постановил договор с УПЦ не продлевать и взыскать 3 тысячи гривен (72,6 доллара – ред.) судебного сбора", - говорится в сообщении. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241111/upts-1983013862.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957772323.html
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украина, владимир, волынская область, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Владимир, Волынская область, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ собор в Волынской области

Суд на Украине отобрал у канонической УПЦ Успенский собор в Волынской области

CC BY-SA 4.0 / Loraine / Успенский собор во Владимире, Украина
Успенский собор во Владимире, Украина - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Loraine /
Успенский собор во Владимире, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд на Украине поддержал решение местных властей не продлевать договор с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) о пользовании Успенским собором во Владимире Волынской области, сообщило украинское издание "Буг".
В апреле Союз православных журналистов сообщил, что городской совет Владимира Волынской области на Украине забрал УПЦ землю под собором и епархиальным управлением.
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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"В хозяйственном суде Волынской области состоялось очередное заседание по расторжению договора безвозмездного пользования комплексом сооружений Успенского собора во Владимире религиозной организацией УПЦ. Суд постановил договор с УПЦ не продлевать и взыскать 3 тысячи гривен (72,6 доллара – ред.) судебного сбора", - говорится в сообщении.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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