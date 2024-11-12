https://ria.ru/20241112/ugon-1983240817.html

В Туве двое подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром

В Туве двое подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром - РИА Новости, 12.11.2024

В Туве двое подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром

Двое подростков 13 и 16 лет угнали автомобиль в столице Тувы Кызыле, не заметив, что на заднем сиденье спал пьяный пассажир, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:49

2024-11-12T10:49

2024-11-12T10:49

происшествия

кызыл

шагонар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Двое подростков 13 и 16 лет угнали автомобиль в столице Тувы Кызыле, не заметив, что на заднем сиденье спал пьяный пассажир, сообщил региональный главк МВД. По данным ведомства, несовершеннолетние угнали автомобиль марки "ВАЗ-21099". Передняя дверь оказалась открытой, а ключи находились в замке зажигания. За руль сел 16-летний подросток. При этом это была вторая попытка, сначала они попытались угнать "ВАЗ-2104", который не смогли завести. "Шестого ноября текущего года в полицию поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Он рассказал, что в утреннее время неизвестные со двора дома по улице Калинина похитили его автомобиль марки "ВАЗ-21099"… В тот же день в полицию обратился 34-летний житель Кызыла… Неизвестные лица, находясь во дворе его дома, расположенного по улице Лопсанчапа, предприняли попытку угона его автомобиля марки "ВАЗ-2104". Неизвестные проникли в салон машины, опустив стекло, и пытались завести автомобиль, соединив провода от замка зажигания", - говорится в сообщении. В МВД уточняют, что в угнанном "ВАЗ-21099" оказался пассажир, который уснул на заднем сиденье, выпив большое количество алкоголя. Подростки заметили его, когда собирались ехать в сторону тувинского города Шагонар из Кызыла. Они поняли, что он крепко спит и вытащили его автомобиля. Хозяин машины во время угона ненадолго отлучался для встречи с подругой. "Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по Кызылу провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых за рулем угнанного автомобиля были задержаны двое несовершеннолетних – 13-летний кызылчанин и 16-летний житель Шагонара, причастные к совершению указанных преступлений. Полицейские выяснили, что несовершеннолетние ранее не привлекались к уголовной ответственности, а 16-летний подросток состоит на учете в ПДН", - отмечают в ведомстве. На допросе, по данным МВД, подростки признались в содеянном. Причиной угона стало желание 16-летнего подростка добраться до Шагонара.

https://ria.ru/20240519/podrostok-1946965662.html

https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html

кызыл

шагонар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кызыл, шагонар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)