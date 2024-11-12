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В Туве двое подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром - РИА Новости, 12.11.2024
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10:49 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ugon-1983240817.html
В Туве двое подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром
В Туве двое подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром - РИА Новости, 12.11.2024
В Туве двое подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром
Двое подростков 13 и 16 лет угнали автомобиль в столице Тувы Кызыле, не заметив, что на заднем сиденье спал пьяный пассажир, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:49
2024-11-12T10:49
происшествия
кызыл
шагонар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Двое подростков 13 и 16 лет угнали автомобиль в столице Тувы Кызыле, не заметив, что на заднем сиденье спал пьяный пассажир, сообщил региональный главк МВД. По данным ведомства, несовершеннолетние угнали автомобиль марки "ВАЗ-21099". Передняя дверь оказалась открытой, а ключи находились в замке зажигания. За руль сел 16-летний подросток. При этом это была вторая попытка, сначала они попытались угнать "ВАЗ-2104", который не смогли завести. "Шестого ноября текущего года в полицию поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Он рассказал, что в утреннее время неизвестные со двора дома по улице Калинина похитили его автомобиль марки "ВАЗ-21099"… В тот же день в полицию обратился 34-летний житель Кызыла… Неизвестные лица, находясь во дворе его дома, расположенного по улице Лопсанчапа, предприняли попытку угона его автомобиля марки "ВАЗ-2104". Неизвестные проникли в салон машины, опустив стекло, и пытались завести автомобиль, соединив провода от замка зажигания", - говорится в сообщении. В МВД уточняют, что в угнанном "ВАЗ-21099" оказался пассажир, который уснул на заднем сиденье, выпив большое количество алкоголя. Подростки заметили его, когда собирались ехать в сторону тувинского города Шагонар из Кызыла. Они поняли, что он крепко спит и вытащили его автомобиля. Хозяин машины во время угона ненадолго отлучался для встречи с подругой. "Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по Кызылу провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых за рулем угнанного автомобиля были задержаны двое несовершеннолетних – 13-летний кызылчанин и 16-летний житель Шагонара, причастные к совершению указанных преступлений. Полицейские выяснили, что несовершеннолетние ранее не привлекались к уголовной ответственности, а 16-летний подросток состоит на учете в ПДН", - отмечают в ведомстве. На допросе, по данным МВД, подростки признались в содеянном. Причиной угона стало желание 16-летнего подростка добраться до Шагонара.
https://ria.ru/20240519/podrostok-1946965662.html
https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html
кызыл
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происшествия, кызыл, шагонар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кызыл, Шагонар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Туве двое подростков угнали автомобиль вместе с пассажиром

В Туве подростки угнали машину, не заметив пьяного пассажира на заднем сиденье

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Двое подростков 13 и 16 лет угнали автомобиль в столице Тувы Кызыле, не заметив, что на заднем сиденье спал пьяный пассажир, сообщил региональный главк МВД.
По данным ведомства, несовершеннолетние угнали автомобиль марки "ВАЗ-21099". Передняя дверь оказалась открытой, а ключи находились в замке зажигания. За руль сел 16-летний подросток. При этом это была вторая попытка, сначала они попытались угнать "ВАЗ-2104", который не смогли завести.
Место происшествия, где подросток на угнанном автомобиле повредил машины на парковке в микрорайоне Солнечный в Красноярске. 19 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Красноярске подросток взял машину родителей и повредил десять автомобилей
19 мая, 07:43
"Шестого ноября текущего года в полицию поступило заявление от 54-летнего местного жителя. Он рассказал, что в утреннее время неизвестные со двора дома по улице Калинина похитили его автомобиль марки "ВАЗ-21099"… В тот же день в полицию обратился 34-летний житель Кызыла… Неизвестные лица, находясь во дворе его дома, расположенного по улице Лопсанчапа, предприняли попытку угона его автомобиля марки "ВАЗ-2104". Неизвестные проникли в салон машины, опустив стекло, и пытались завести автомобиль, соединив провода от замка зажигания", - говорится в сообщении.
В МВД уточняют, что в угнанном "ВАЗ-21099" оказался пассажир, который уснул на заднем сиденье, выпив большое количество алкоголя. Подростки заметили его, когда собирались ехать в сторону тувинского города Шагонар из Кызыла. Они поняли, что он крепко спит и вытащили его автомобиля. Хозяин машины во время угона ненадолго отлучался для встречи с подругой.
"Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России по Кызылу провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых за рулем угнанного автомобиля были задержаны двое несовершеннолетних – 13-летний кызылчанин и 16-летний житель Шагонара, причастные к совершению указанных преступлений. Полицейские выяснили, что несовершеннолетние ранее не привлекались к уголовной ответственности, а 16-летний подросток состоит на учете в ПДН", - отмечают в ведомстве.
На допросе, по данным МВД, подростки признались в содеянном. Причиной угона стало желание 16-летнего подростка добраться до Шагонара.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком
11 ноября, 12:18
 
ПроисшествияКызылШагонарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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