https://ria.ru/20241112/tu-22m3--1983365060.html
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем - РИА Новости, 12.11.2024
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:51
2024-11-12T17:51
2024-11-12T17:53
безопасность
россия
черное море
арктика
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
су-30см
су-27
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27, сообщили в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжительность полёта составила около пяти часов.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240725/alyaska-1961847251.html
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безопасность, россия, черное море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, су-30см, су-27
Безопасность, Россия, Черное море, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Су-30СМ, Су-27
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над водами Черного моря