Рейтинг@Mail.ru
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 12.11.2024 (обновлено: 17:53 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/tu-22m3--1983365060.html
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем - РИА Новости, 12.11.2024
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:51
2024-11-12T17:53
безопасность
россия
черное море
арктика
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
су-30см
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152581/85/1525818523_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_31d508d0ba6c341d79ece1f313fcf3e5.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27, сообщили в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжительность полёта составила около пяти часов.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240725/alyaska-1961847251.html
россия
черное море
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152581/85/1525818523_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ed2b70c5d2e4184979850293bdbd52a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, черное море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, су-30см, су-27
Безопасность, Россия, Черное море, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Су-30СМ, Су-27
Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над водами Черного моря

© РИА Новости / Андрей ФинтисовЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Черное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27, сообщили в Минобороны РФ.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжительность полёта составила около пяти часов.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
NORAD: бомбардировщики ВВС России и Китая пролетели вблизи Аляски
25 июля, 02:45
 
БезопасностьРоссияЧерное мореАрктикаВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3Су-30СМСу-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала