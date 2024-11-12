https://ria.ru/20241112/tu-22m3--1983365060.html

Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем

Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем - РИА Новости, 12.11.2024

Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели полет над Черным морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:51

2024-11-12T17:51

2024-11-12T17:53

безопасность

россия

черное море

арктика

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

су-30см

су-27

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27, сообщили в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжительность полёта составила около пяти часов.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240725/alyaska-1961847251.html

россия

черное море

арктика

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безопасность, россия, черное море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, су-30см, су-27