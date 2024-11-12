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В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/trevoga-1983411192.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:58
2024-11-12T23:58
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 22.46 (23.46 мск) вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241112/mchs-1983409107.html
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киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу

Власти в Киевской области объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 22.46 (23.46 мск) вторника.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Липецк - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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