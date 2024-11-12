https://ria.ru/20241112/tramp-1983406210.html

Кандидатура будущего министра обороны США остается главной интригой Трампа

Кандидатура будущего министра обороны США остается главной интригой Трампа - РИА Новости, 12.11.2024

Кандидатура будущего министра обороны США остается главной интригой Трампа

Кандидатура будущего министра обороны США остается одной из главных интриг новой администрации Дональда Трампа после того, как все ранее обсуждавшиеся... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:35

2024-11-12T22:35

2024-11-12T22:35

в мире

сша

флорида

арканзас

дональд трамп

майк помпео

камала харрис

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Кандидатура будущего министра обороны США остается одной из главных интриг новой администрации Дональда Трампа после того, как все ранее обсуждавшиеся кандидаты, которым предстояло бы заняться "перестройкой" Пентагона, были исключены из списка по различным причинам. Вслед за победой Трампа на президентских выборах в США 5 ноября в американских СМИ фигурировали имена бывшего американского государственного секретаря Майка Помпео, конгрессмена от Флориды и соратника будущего главы государства Майка Уолца и сенатора от Арканзаса Тома Коттона. Позднее Трамп развеял слухи относительно Помпео, заявив, что не станет приглашать его в новую администрацию. По данным газеты Washington Post, Уолцу было предложено стать советником будущего президента по национальной безопасности, а Коттон и вовсе сам исключил себя из списка в связи с перспективой возглавить комитет по разведке сената США. В результате американские СМИ в настоящее время рассматривают альтернативных кандидатов. Так, по данным Ассошиэйтед Пресс, американское оборонное ведомство может возглавить председатель комитета по вооруженным службам палаты представителей Майк Роджерс, либо генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлог, который в период первого президентского срока Трампа занимал различные посты в совете национальной безопасности США. Несмотря на отсутствие ясности по кандидатуре будущего министра обороны, медиа в США сходятся во мнении, что новому шефу Пентагона предстоит заняться "перестройкой" ведомства. По этой причине выбор Трампа, как ожидается, ляжет на лояльную ему персону с целью не допустить повторения ошибок прошлого, когда за первый срок республиканцу пришлось сменить в стране сразу ряд людей на этой должности. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983404184.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983401284.html

https://ria.ru/20241109/administratsiya-1982870175.html

сша

флорида

арканзас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, арканзас, дональд трамп, майк помпео, камала харрис, министерство обороны сша