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Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Израиле - РИА Новости, 12.11.2024
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22:02 12.11.2024 (обновлено: 22:13 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/tramp-1983404184.html
Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Израиле
Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Израиле - РИА Новости, 12.11.2024
Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Израиле
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом Штатов в Израиле. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:02
2024-11-12T22:13
в мире
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арканзас
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дональд трамп
майк хакаби
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом Штатов в Израиле. "Я с удовольствием сообщаю, что глубокоуважаемый бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби был номинирован послом США в Израиле", - говорится в распространенном заявлении Трампа. После инаугурации политика номинированные им кандидатуры предстоит рассмотреть и утвердить законодателям. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. По прогнозам сервиса Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, также партии предсказывается большинство мандатов в сенате. Таким образом республиканцы будут контролировать законодательную и исполнительную ветви власти по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/tramp-1983401284.html
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в мире, сша, арканзас, израиль, дональд трамп, майк хакаби, камала харрис
В мире, США, Арканзас, Израиль, Дональд Трамп, Майк Хакаби, Камала Харрис
Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Израиле

Трамп предложил кандидатуру Хакаби на пост посла США в Израиле

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом Штатов в Израиле.
"Я с удовольствием сообщаю, что глубокоуважаемый бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби был номинирован послом США в Израиле", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
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Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности
Вчера, 21:23
После инаугурации политика номинированные им кандидатуры предстоит рассмотреть и утвердить законодателям.
Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника.
Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. По прогнозам сервиса Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, также партии предсказывается большинство мандатов в сенате. Таким образом республиканцы будут контролировать законодательную и исполнительную ветви власти по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока
Вчера, 18:22
 
В миреСШААрканзасИзраильДональд ТрампМайк ХакабиКамала Харрис
 
 
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