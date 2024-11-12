https://ria.ru/20241112/tramp-1983404184.html

Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Израиле

Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Израиле - РИА Новости, 12.11.2024

Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Израиле

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом Штатов в Израиле. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:02

2024-11-12T22:02

2024-11-12T22:13

в мире

сша

арканзас

израиль

дональд трамп

майк хакаби

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби послом Штатов в Израиле. "Я с удовольствием сообщаю, что глубокоуважаемый бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби был номинирован послом США в Израиле", - говорится в распространенном заявлении Трампа. После инаугурации политика номинированные им кандидатуры предстоит рассмотреть и утвердить законодателям. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. По прогнозам сервиса Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, также партии предсказывается большинство мандатов в сенате. Таким образом республиканцы будут контролировать законодательную и исполнительную ветви власти по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983401284.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983374212.html

сша

арканзас

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, арканзас, израиль, дональд трамп, майк хакаби, камала харрис