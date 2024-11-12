Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности
Трамп назначил конгрессмена от Флориды Уолца советником по нацбезопасности США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности, следует из распространенного заявления.
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"Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности", — указано в сообщении.
Избранный президент добавил, что Уолц станет "ярым сторонником стремления к миру через силу".
Конгрессмен в интервью РИА Новости ранее заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта. По его словам, республиканец укажет киевскому режиму на необходимость дипломатического урегулирования. При этом Уолц в беседе с агентством допускал, что будущий президент может предоставить Киеву все необходимые средства и оружие в случае, если Москва не согласится сесть за стол переговоров.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.