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Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности - РИА Новости, 12.11.2024
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21:23 12.11.2024 (обновлено: 21:51 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/tramp-1983401284.html
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности - РИА Новости, 12.11.2024
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности, следует из... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:23
2024-11-12T21:51
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности, следует из распространенного заявления."Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности", — указано в сообщении.Избранный президент добавил, что Уолц станет "ярым сторонником стремления к миру через силу".Конгрессмен в интервью РИА Новости ранее заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта. По его словам, республиканец укажет киевскому режиму на необходимость дипломатического урегулирования. При этом Уолц в беседе с агентством допускал, что будущий президент может предоставить Киеву все необходимые средства и оружие в случае, если Москва не согласится сесть за стол переговоров.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/tramp-1983374212.html
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в мире, сша, флорида, россия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности

Трамп назначил конгрессмена от Флориды Уолца советником по нацбезопасности США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности, следует из распространенного заявления.
«
"Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности", — указано в сообщении.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока
Вчера, 18:22
Избранный президент добавил, что Уолц станет "ярым сторонником стремления к миру через силу".
Конгрессмен в интервью РИА Новости ранее заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта. По его словам, республиканец укажет киевскому режиму на необходимость дипломатического урегулирования. При этом Уолц в беседе с агентством допускал, что будущий президент может предоставить Киеву все необходимые средства и оружие в случае, если Москва не согласится сесть за стол переговоров.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
На Западе рассказали о планах по стравливанию Трампа с Россией
Вчера, 17:07
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
В миреСШАФлоридаРоссияДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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