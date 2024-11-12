https://ria.ru/20241112/tramp-1983391071.html

Трамп может помешать блокировке TikTok в США, пишут СМИ

Трамп может помешать блокировке TikTok в США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2024

Трамп может помешать блокировке TikTok в США, пишут СМИ

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может воспрепятствовать планам по блокировке соцсети TikTok в стране, пишет газета Washington Post со... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:35

2024-11-12T19:35

2024-11-12T19:35

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может воспрепятствовать планам по блокировке соцсети TikTok в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в окружении Трампа. "Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп попытается остановить потенциальный запрет TikTok в США в следующем году после того, как в ходе предвыборной кампании он пообещал спасти популярное приложение социальной сети в случае своей победы", - говорится в статье. По словам сторонницы Трампа Келлиэнн Конуэй, в ходе предвыборной гонки 2024 года он осознал охват соцсети наряду с популярностью подкастов и прочих медиаресурсов, использовав их для достижения победы. Газета подчеркивает, что, несмотря на отсутствие официальных заявлений Трампа о TikTok, часть его сторонников ожидают, что он вмешается в процесс блокировки. В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США. В соответствии с новым законом, сделка должна быть осуществлена до 19 января будущего года. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.

https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html

https://ria.ru/20240809/turtsiya-1965270926.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, келлиэнн конуэй, джо байден, tiktok