https://ria.ru/20241112/tramp-1983374212.html

СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока

СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, в первый день своего пребывания в Белом доме предпримет ряд мер, направленных на усиление... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:22

2024-11-12T18:22

2024-11-12T18:22

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, в первый день своего пребывания в Белом доме предпримет ряд мер, направленных на усиление иммиграционного законодательства и свертывание основных программ президента Джо Байдена по приему мигрантов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника."Федеральным иммиграционным офицерам предоставят больше свободы для ареста людей без судимостей, переброски войск к границе США и Мексики и возобновления строительства пограничной стены", — говорится в материале.Также ожидается, что Трамп прекратит действовавшие при Байдене гуманитарные программы, позволившие сотням тысяч мигрантов легально въехать в США в последние годы.Как пишет Reuters, Трамп намерен направить к границе войска Нацгвардии и объявить ЧС в связи с нелегальной миграцией, чтобы получить доступ к средствам для строительства стены. По данным двух источников, приоритет может быть отдан участку в штате Аризона, где губернатор от демократов выступает против антимиграционных мер.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/svo-1983349427.html

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