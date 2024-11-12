Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/tramp-1983374212.html
СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока
СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока
Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, в первый день своего пребывания в Белом доме предпримет ряд мер, направленных на усиление... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:22
2024-11-12T18:22
в мире
мексика
аризона
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, в первый день своего пребывания в Белом доме предпримет ряд мер, направленных на усиление иммиграционного законодательства и свертывание основных программ президента Джо Байдена по приему мигрантов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника."Федеральным иммиграционным офицерам предоставят больше свободы для ареста людей без судимостей, переброски войск к границе США и Мексики и возобновления строительства пограничной стены", — говорится в материале.Также ожидается, что Трамп прекратит действовавшие при Байдене гуманитарные программы, позволившие сотням тысяч мигрантов легально въехать в США в последние годы.Как пишет Reuters, Трамп намерен направить к границе войска Нацгвардии и объявить ЧС в связи с нелегальной миграцией, чтобы получить доступ к средствам для строительства стены. По данным двух источников, приоритет может быть отдан участку в штате Аризона, где губернатор от демократов выступает против антимиграционных мер.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/svo-1983349427.html
https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html
мексика
аризона
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, аризона, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Мексика, Аризона, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока

Reuters: Трамп начнет новый президентский срок с мер против мигрантов

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, в первый день своего пребывания в Белом доме предпримет ряд мер, направленных на усиление иммиграционного законодательства и свертывание основных программ президента Джо Байдена по приему мигрантов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.
"Федеральным иммиграционным офицерам предоставят больше свободы для ареста людей без судимостей, переброски войск к границе США и Мексики и возобновления строительства пограничной стены", — говорится в материале.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
На Западе рассказали о планах по стравливанию Трампа с Россией
Вчера, 17:07
Также ожидается, что Трамп прекратит действовавшие при Байдене гуманитарные программы, позволившие сотням тысяч мигрантов легально въехать в США в последние годы.
Как пишет Reuters, Трамп намерен направить к границе войска Нацгвардии и объявить ЧС в связи с нелегальной миграцией, чтобы получить доступ к средствам для строительства стены. По данным двух источников, приоритет может быть отдан участку в штате Аризона, где губернатор от демократов выступает против антимиграционных мер.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
Вчера, 15:52
 
В миреМексикаАризонаСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала