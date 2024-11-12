СМИ узнали, что Трамп сделает в первый день нового президентского срока
Reuters: Трамп начнет новый президентский срок с мер против мигрантов
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, в первый день своего пребывания в Белом доме предпримет ряд мер, направленных на усиление иммиграционного законодательства и свертывание основных программ президента Джо Байдена по приему мигрантов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.
"Федеральным иммиграционным офицерам предоставят больше свободы для ареста людей без судимостей, переброски войск к границе США и Мексики и возобновления строительства пограничной стены", — говорится в материале.
Также ожидается, что Трамп прекратит действовавшие при Байдене гуманитарные программы, позволившие сотням тысяч мигрантов легально въехать в США в последние годы.
Как пишет Reuters, Трамп намерен направить к границе войска Нацгвардии и объявить ЧС в связи с нелегальной миграцией, чтобы получить доступ к средствам для строительства стены. По данным двух источников, приоритет может быть отдан участку в штате Аризона, где губернатор от демократов выступает против антимиграционных мер.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
СМИ: Трамп создаст новый альянс из-за Украины
Вчера, 15:52