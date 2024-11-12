https://ria.ru/20241112/tramp-1983304962.html

WP опубликовала руководство для желающих покинуть США после победы Трампа

WP опубликовала руководство для желающих покинуть США после победы Трампа - РИА Новости, 12.11.2024

WP опубликовала руководство для желающих покинуть США после победы Трампа

Газета Washington Post опубликовала руководство для американцев, которые планируют переехать в другую страну на фоне победы республиканца Дональда Трампа на... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:17

2024-11-12T15:17

2024-11-12T15:17

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post опубликовала руководство для американцев, которые планируют переехать в другую страну на фоне победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. "Сразу после избрания (президентом - ред.) Дональда Трампа в США резко возросло количество поисковых запросов "переезд за границу", - пишет издание. В опубликованном газетой руководстве сказано, что наиболее популярными направлениями для желающих переехать американцев стали Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия. При этом авторы статьи напоминают о том, что стать полноценным эмигрантом может быть сложно и дорого, а другие страны имеют свои политические, экономические и климатические особенности. Поэтому издание по каждой из указанных популярных стран приводит информацию о внутриполитической ситуации, погоде, здравоохранении и оформлении виз. По словам главы компании Expatsi Джен Барнетт, всего за несколько часов после объявления результатов президентских выборов трафик сайта компании достиг месячного показателя, а за несколько дней объем продаж был как за несколько месяцев. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241102/smi-1981452714.html

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