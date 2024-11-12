WP опубликовала руководство для желающих покинуть США после победы Трампа
WP опубликовала руководство для желающих переехать из США после победы Трампа
© iStock.com / Chip SomodevillaКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган
© iStock.com / Chip Somodevilla
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post опубликовала руководство для американцев, которые планируют переехать в другую страну на фоне победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
"Сразу после избрания (президентом - ред.) Дональда Трампа в США резко возросло количество поисковых запросов "переезд за границу", - пишет издание.
В опубликованном газетой руководстве сказано, что наиболее популярными направлениями для желающих переехать американцев стали Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия.
При этом авторы статьи напоминают о том, что стать полноценным эмигрантом может быть сложно и дорого, а другие страны имеют свои политические, экономические и климатические особенности. Поэтому издание по каждой из указанных популярных стран приводит информацию о внутриполитической ситуации, погоде, здравоохранении и оформлении виз.
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