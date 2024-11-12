https://ria.ru/20241112/tramp-1983281263.html

Премьер Нидерландов пригласил Трампа на саммит НАТО

Премьер Нидерландов пригласил Трампа на саммит НАТО - РИА Новости, 12.11.2024

Премьер Нидерландов пригласил Трампа на саммит НАТО

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что пригласил выигравшего выборы президента США Дональда Трампа на саммит НАТО, который пройдет в Гааге в июне... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:47

2024-11-12T13:47

2024-11-12T13:48

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ГААГА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что пригласил выигравшего выборы президента США Дональда Трампа на саммит НАТО, который пройдет в Гааге в июне 2025 года. Накануне Схоф провел первый телефонный разговор с Трампом после его победы на выборах в США. Премьер Нидерландов сообщил, что они обсудили помощь Украине и НАТО. "Я пригласил его (Трампа) лично на июньский саммит НАТО, который пройдет в Нидерландах. И он ответил положительно, и мы договорились, что скоро поговорим снова и что скоро встретимся", - рассказал Схоф в радиопрограмме телерадиокомпании NOS. Саммит НАТО в 2025 году пройдет в Гааге 24-26 июня. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6000 членов делегаций. В общей сложности на мероприятии будут присутствовать около 8500 человек. Дональд Трамп, занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О победе Трампа объявили все ведущие СМИ, занимавшиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/plan-1983217262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нидерланды, гаага, дональд трамп, камала харрис, джо байден, нато