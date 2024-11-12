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На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/tramp-1983258292.html
На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому
На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2024
На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому
Действующий и будущий президенты США Джо Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы избежать внутреннего конфликта, предположил бывший... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:22
2024-11-12T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Действующий и будущий президенты США Джо Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы избежать внутреннего конфликта, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."В среду они встречаются с Трампом с Белом Доме. &lt;…&gt; Cкажут, все, мы заканчиваем, &lt;…&gt; это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь каких-то конфликтов, мы давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой", — уверен Соскин.Более того, по его мнению, Байден на самом деле не будет выделять Украине деньги, потому что понимает, что они будут присвоены Зеленским и его окружением. Он добавляет, что Трамп прекратит участие США в конфликте между Россией и Украиной из-за дефицита бюджета.Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/potryaseniya-1983214411.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден
На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому

Соскин: Трамп и Байден планируют бросить Зеленского

© AP PhotoДжо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Действующий и будущий президенты США Джо Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы избежать внутреннего конфликта, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"В среду они встречаются с Трампом с Белом Доме. <…> Cкажут, все, мы заканчиваем, <…> это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь каких-то конфликтов, мы давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой", — уверен Соскин.
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
На Западе предсказали потрясения во всем мире из-за одного решения Трампа
Вчера, 07:58
Более того, по его мнению, Байден на самом деле не будет выделять Украине деньги, потому что понимает, что они будут присвоены Зеленским и его окружением. Он добавляет, что Трамп прекратит участие США в конфликте между Россией и Украиной из-за дефицита бюджета.
Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация пройдет 20 января.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине
11 ноября, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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