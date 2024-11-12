https://ria.ru/20241112/tramp-1983258292.html

На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому

На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2024

На Украине раскрыли, что Байден и Трамп готовят Зеленскому

Действующий и будущий президенты США Джо Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы избежать внутреннего конфликта, предположил бывший... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:22

2024-11-12T12:22

2024-11-12T12:22

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Действующий и будущий президенты США Джо Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского, чтобы избежать внутреннего конфликта, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."В среду они встречаются с Трампом с Белом Доме. <…> Cкажут, все, мы заканчиваем, <…> это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь каких-то конфликтов, мы давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой", — уверен Соскин.Более того, по его мнению, Байден на самом деле не будет выделять Украине деньги, потому что понимает, что они будут присвоены Зеленским и его окружением. Он добавляет, что Трамп прекратит участие США в конфликте между Россией и Украиной из-за дефицита бюджета.Выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/potryaseniya-1983214411.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983112783.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден