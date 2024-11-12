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СМИ назвали победу Трампа худшим кошмаром для Европы - РИА Новости, 12.11.2024
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12:07 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/tramp-1983255919.html
СМИ назвали победу Трампа худшим кошмаром для Европы
СМИ назвали победу Трампа худшим кошмаром для Европы - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ назвали победу Трампа худшим кошмаром для Европы
Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах стала наихудшим кошмаром для экономики Европы, считают эксперты, в том числе экономист нидерландского банка РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:07
2024-11-12T12:07
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах стала наихудшим кошмаром для экономики Европы, считают эксперты, в том числе экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, чьи слова приводит издание New York Times. "Наихудший экономический кошмар Европы стал явью", - заявил Бжеский изданию, предупредив, что перспективы президентства Трампа могут ввергнуть еврозону в полномасштабную рецессию в 2025 году. Газета пишет, что глубокая неопределенность относительно политики администрации Трампа в сфере торговли, технологий, Украины, изменения климата и прочих направлений охладит инвестиции в экономику Европы и затормозит ее рост, а ужесточение США пошлинной политики в отношении Европы ударит по таким ее крупным отраслям, как автомобильная промышленность, фармацевтика и машиностроение. Проблемой для европейских партнеров США по НАТО также станет необходимость увеличивать оборонные расходы, что приведет к увеличению бюджетных дефицитов. Также более жесткая политика Трампа в отношении Китая может заставить Европу выбирать сторону в контексте экономики под угрозой ответных мер со стороны США за бездействие. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html
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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, ing, нато, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, ING, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ назвали победу Трампа худшим кошмаром для Европы

ING: победа Трампа стала наихудшим экономическим кошмаром для Европы

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах стала наихудшим кошмаром для экономики Европы, считают эксперты, в том числе экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, чьи слова приводит издание New York Times.
"Наихудший экономический кошмар Европы стал явью", - заявил Бжеский изданию, предупредив, что перспективы президентства Трампа могут ввергнуть еврозону в полномасштабную рецессию в 2025 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности после победы Трампа
6 сентября, 10:32
Газета пишет, что глубокая неопределенность относительно политики администрации Трампа в сфере торговли, технологий, Украины, изменения климата и прочих направлений охладит инвестиции в экономику Европы и затормозит ее рост, а ужесточение США пошлинной политики в отношении Европы ударит по таким ее крупным отраслям, как автомобильная промышленность, фармацевтика и машиностроение. Проблемой для европейских партнеров США по НАТО также станет необходимость увеличивать оборонные расходы, что приведет к увеличению бюджетных дефицитов.
Также более жесткая политика Трампа в отношении Китая может заставить Европу выбирать сторону в контексте экономики под угрозой ответных мер со стороны США за бездействие.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах
6 ноября, 16:10
 
В миреСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденINGНАТОNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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