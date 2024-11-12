СМИ назвали победу Трампа худшим кошмаром для Европы
ING: победа Трампа стала наихудшим экономическим кошмаром для Европы
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах стала наихудшим кошмаром для экономики Европы, считают эксперты, в том числе экономист нидерландского банка ING Карстен Бжеский, чьи слова приводит издание New York Times.
"Наихудший экономический кошмар Европы стал явью", - заявил Бжеский изданию, предупредив, что перспективы президентства Трампа могут ввергнуть еврозону в полномасштабную рецессию в 2025 году.
Газета пишет, что глубокая неопределенность относительно политики администрации Трампа в сфере торговли, технологий, Украины, изменения климата и прочих направлений охладит инвестиции в экономику Европы и затормозит ее рост, а ужесточение США пошлинной политики в отношении Европы ударит по таким ее крупным отраслям, как автомобильная промышленность, фармацевтика и машиностроение. Проблемой для европейских партнеров США по НАТО также станет необходимость увеличивать оборонные расходы, что приведет к увеличению бюджетных дефицитов.
Также более жесткая политика Трампа в отношении Китая может заставить Европу выбирать сторону в контексте экономики под угрозой ответных мер со стороны США за бездействие.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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