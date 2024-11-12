https://ria.ru/20241112/tramp-1983251486.html

Трамп может заменить директора ФБР своим советником, пишут СМИ

Трамп может заменить директора ФБР своим советником, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2024

Трамп может заменить директора ФБР своим советником, пишут СМИ

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп может заменить директора ФБР Кристофера Рэя, назначенного им в 2017 году, своим советником Кэшем Пателем,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:45

2024-11-12T11:45

2024-11-12T11:45

в мире

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кристофер рэй

камала харрис

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп может заменить директора ФБР Кристофера Рэя, назначенного им в 2017 году, своим советником Кэшем Пателем, которого также рассматривают на пост главы ЦРУ, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Одним из кандидатов на место Рэя является советник Трампа Кэш Патель, рассматриваемый также на пост главы ЦРУ", – говорится в сообщении. Согласно информации NBC, Рэй получает удовольствие от работы в ФБР и намерен доработать до окончания своего 10-летнего срока. Тем не менее, он готов к возможной замене, если Трамп примет такое решение. Ранее газета Washington Post сообщала, что Рэй, несмотря на слухи о его возможном увольнении Трампом, не собирался добровольно уходить с поста. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, кристофер рэй, камала харрис, фбр, центральное разведывательное управление (цру), выборы президента сша — 2024