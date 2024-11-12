Трамп назначил министра внутренней безопасности, сообщили СМИ
CNN: Трамп выбрал Кристи Ноэм на пост министра внутренней безопасности
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп выбрал кандидатуру губернатора штата Южная Дакота Кристи Ноэм в качестве министра внутренней безопасности в будущем кабинете, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.
"Избранный президент Дональд Трамп выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм своим следующим главой министерства внутренней безопасности", - говорится в материале.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.