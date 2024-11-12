СМИ раскрыли, кто может стать советником Трампа по нацбезопасности
WP: cоветником Трампа по нацбезопасности может стать конгрессмен от Флориды Уолц
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолцу должность советника главы Белого дома по национальной безопасности, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"Уолц вступит в свою роль в разгар затянувшихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и Трамп, как ожидается, постарается предотвратить дальнейшую эскалацию за рубежом путем усиления сдерживания иностранных противников", — пишет издание.
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Официально ни Трамп, ни Уолц информацию не подтвердили, но, по данным собеседников газеты, пожелавших остаться неизвестными, будущий американский лидер уже обратился к конгрессмену от штата Флорида с таким предложением.
Уолц в интервью РИА Новости ранее заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта. Конгрессмен сообщал, что республиканец укажет киевскому режиму на необходимость дипломатического урегулирования. При этом Уолц в беседе с агентством допускал, что будущий президент может предоставить Киеву все необходимые средства и оружие в случае, если Москва не согласится сесть за стол переговоров.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.