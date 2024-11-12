Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кто может стать советником Трампа по нацбезопасности - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 12.11.2024 (обновлено: 11:08 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/tramp-1983219344.html
СМИ раскрыли, кто может стать советником Трампа по нацбезопасности
СМИ раскрыли, кто может стать советником Трампа по нацбезопасности - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ раскрыли, кто может стать советником Трампа по нацбезопасности
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолцу должность советника главы Белого дома по национальной безопасности, сообщила... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:46
2024-11-12T11:08
в мире
сша
украина
флорида
дональд трамп
камала харрис
джо байден
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолцу должность советника главы Белого дома по национальной безопасности, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. "Уолц вступит в свою роль в разгар затянувшихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и Трамп, как ожидается, постарается предотвратить дальнейшую эскалацию за рубежом путем усиления сдерживания иностранных противников", — пишет издание. Официально ни Трамп, ни Уолц информацию не подтвердили, но, по данным собеседников газеты, пожелавших остаться неизвестными, будущий американский лидер уже обратился к конгрессмену от штата Флорида с таким предложением. Уолц в интервью РИА Новости ранее заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта. Конгрессмен сообщал, что республиканец укажет киевскому режиму на необходимость дипломатического урегулирования. При этом Уолц в беседе с агентством допускал, что будущий президент может предоставить Киеву все необходимые средства и оружие в случае, если Москва не согласится сесть за стол переговоров. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
https://ria.ru/20241112/mest-1983207353.html
сша
украина
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли, кто может стать советником Трампа по нацбезопасности

WP: cоветником Трампа по нацбезопасности может стать конгрессмен от Флориды Уолц

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолцу должность советника главы Белого дома по национальной безопасности, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"Уолц вступит в свою роль в разгар затянувшихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и Трамп, как ожидается, постарается предотвратить дальнейшую эскалацию за рубежом путем усиления сдерживания иностранных противников", — пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Германия оказалась между Трампом и Украиной
Вчера, 08:00
Официально ни Трамп, ни Уолц информацию не подтвердили, но, по данным собеседников газеты, пожелавших остаться неизвестными, будущий американский лидер уже обратился к конгрессмену от штата Флорида с таким предложением.
Уолц в интервью РИА Новости ранее заявлял, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта. Конгрессмен сообщал, что республиканец укажет киевскому режиму на необходимость дипломатического урегулирования. При этом Уолц в беседе с агентством допускал, что будущий президент может предоставить Киеву все необходимые средства и оружие в случае, если Москва не согласится сесть за стол переговоров.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все крупные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому
Вчера, 03:16
 
В миреСШАУкраинаФлоридаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала