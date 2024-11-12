https://ria.ru/20241112/tramp-1983070270.html

Снова в игре. На Западе ждут возобновления расчетов с Москвой

Снова в игре. На Западе ждут возобновления расчетов с Москвой - РИА Новости, 12.11.2024

Снова в игре. На Западе ждут возобновления расчетов с Москвой

Западный бизнес с волнением встретил новости о победе Трампа. Трейдеры ждут, что вот-вот разрешат возобновить отношения с Россией. На фондовых рынках по всему... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:00

2024-11-12T08:00

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Западный бизнес с волнением встретил новости о победе Трампа. Трейдеры ждут, что вот-вот разрешат возобновить отношения с Россией. На фондовых рынках по всему миру — всплеск активности. Однако радость может оказаться недолгой — реальную политику менять не спешат.Эмоциональный подъемВ среду, 6 ноября, рублевый индекс Московской биржи и долларовый РТС достигали 3,7%. Итог дня: 2662,87 и 854,03 пункта соответственно, рост 1,8 и 1,6%. В юанях — 902,13 (плюс 2,5%), голубые фишки — 17 067,19 (1,76%).Больше всего прибавили акции OZON — 6,8% (до 2896,5 рубля). У компании "Алроса" — четыре процента; "Аэрофлота" — 3,5; Московского кредитного банка — 3,310; АФК "Система" — 2,7; "Сургутнефтегаза" — 2,4; "Северстали" — два.Среди отраслевых индексов лидировали финансовый — плюс 2,69% (до 8788,6 пункта); индекс транспорта — 2,4 (1573,6); нефти и газа — 2,1 (7394,9). Однако акции ПАО "Группа Позитив" потеряли 3,9%; ПАО "Полюс" — 3,2; ПАО "Группа компаний ПИК" — 2,4; ПАО "Газпром нефть" — 0,7.Американский рынок также отреагировал оптимистично — торги открылись ростом до трех процентов. В 17:54 по мск промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,81% — до 43 408,38 пункта; высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,67 (18 746,39); широкого рынка S&P 500 — на 1,6 (5875,5). А на пике все три обновили исторический максимум: Dow Jones — 43 570,09; NASDAQ — 18 861,9; S&P 500 — 5910,6. Биткоин также установил новый рекорд. Стоимость криптовалюты перевалила за 75,4 тысячи долларов, а к 11 ноября добралась до 80 тысяч.В Европе же настроения оставляли желать лучшего — динамика на торгах в среду была преимущественно отрицательной. Просел как сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 — минус 0,5%, так и страновые индикаторы. Британский FTSE 100 просел на 0,1%; германский DAX — на 1,1; французский CAC 40 — на 0,5; итальянский FTSE MIB — на 1,5; испанский IBEX 35 — на 2,9. При этом котировки оставшегося в России Raiffeisen Bank International заметно прибавили.Азиатские рынки отреагировали по-разному: японский TOPIX вырос на 1,94%; южнокорейский KOSPI снизился на 0,52; китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng — на 0,5 и 2,23.Уже можно?Международные трейдеры — "на низком старте", пишет Financial Times. "Утром только и разговоров было, как торговать с Россией, снимут ли санкции, разрешат ли рубль", — приводит издание слова неназванного управляющего инвестпортфелем. Он также отметил, что западные банки до сих пор используют российскую валюту в офшорных операциях. Кроме того, часть расчетов за импорт — также рублевая."Транзакции продолжаются через третьи страны и в рамках разрешенных операций. Трейдеры действительно проявляют интерес к российским активам, но весьма осторожный. До реальных действий пока не доходит", — объясняет старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава.Торговые ограничения мешают не только Москве, но и бывшим партнерам. Неудивительно, что бизнес ждет изменений. "Сейчас это обсуждают в основном главы крупных компаний, официальных заявлений от политического руководства ни в Европе, ни в США не было", — отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.Пока все ограничивается ситуативными послаблениями, продиктованными исключительно западными интересами. Например, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США временно вывело из-под санкций ряд банков, в частности "Открытие", "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанк, "Сбер", ВТБ, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Росбанк, "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и Банк России, а также их "дочек" и подконтрольные структуры (с долей от 50%).Речь идет о совершении сделок по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей, в том числе угля, древесины, любых изотопов урана и возобновляемых источников энергии. Разрешение действует до 30 апреля, затем санкции могут не только вернуть, но и ужесточить.Так американцы подстраховались от перебоев энергоснабжения в зимний период. А от ЕС они в то же время требуют отказаться еще и от российских титана и палладия, ставя под удар авиационную, атомную и автомобильную промышленность.Рано радоватьсяДля отмены санкций в данный момент нет никаких предпосылок, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. "Даже при наличии политической воли отмена ограничительных мер часто начинается с менее чувствительных секторов экономики и может растянуться на длительный период. История показывает, что демонтаж санкционных режимов — затяжной процесс", — подчеркивает Кава.Победа Трампа тут мало что значит. Он обещал руководствоваться исключительно американскими интересами, а продажа оружия ЕС и Украине США выгодна, обращает внимание доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."Там в политическом истеблишменте друзей и союзников у Москвы нет — полный антироссийский консенсус. И в предыдущий свой срок Трамп это вполне продемонстрировал", — отмечает он."Реакция фондовых рынков во многом эмоциональная и отражает ожидания участников, а не фундаментальные изменения", — добавляет Кава. Тут все зависит от более существенных факторов: денежно-кредитной политики центральных банков, глобальной экономической конъюнктуры, международной ситуации.И решения регуляторов важнее заявлений политиков.

https://ria.ru/20241021/banki-1978809397.html

https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982296517.html

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экономика, россия, сша, московская биржа, евросоюз, dow jones, nasdaq, s&p 500, биткойн