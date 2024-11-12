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Снова в игре. На Западе ждут возобновления расчетов с Москвой - РИА Новости, 12.11.2024
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08:00 12.11.2024 (обновлено: 08:06 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/tramp-1983070270.html
Снова в игре. На Западе ждут возобновления расчетов с Москвой
Снова в игре. На Западе ждут возобновления расчетов с Москвой - РИА Новости, 12.11.2024
Снова в игре. На Западе ждут возобновления расчетов с Москвой
Западный бизнес с волнением встретил новости о победе Трампа. Трейдеры ждут, что вот-вот разрешат возобновить отношения с Россией. На фондовых рынках по всему... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:00
2024-11-12T08:06
экономика
россия
сша
московская биржа
евросоюз
dow jones
nasdaq
s&p 500
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Западный бизнес с волнением встретил новости о победе Трампа. Трейдеры ждут, что вот-вот разрешат возобновить отношения с Россией. На фондовых рынках по всему миру — всплеск активности. Однако радость может оказаться недолгой — реальную политику менять не спешат.Эмоциональный подъемВ среду, 6 ноября, рублевый индекс Московской биржи и долларовый РТС достигали 3,7%. Итог дня: 2662,87 и 854,03 пункта соответственно, рост 1,8 и 1,6%. В юанях — 902,13 (плюс 2,5%), голубые фишки — 17 067,19 (1,76%).Больше всего прибавили акции OZON — 6,8% (до 2896,5 рубля). У компании "Алроса" — четыре процента; "Аэрофлота" — 3,5; Московского кредитного банка — 3,310; АФК "Система" — 2,7; "Сургутнефтегаза" — 2,4; "Северстали" — два.Среди отраслевых индексов лидировали финансовый — плюс 2,69% (до 8788,6 пункта); индекс транспорта — 2,4 (1573,6); нефти и газа — 2,1 (7394,9). Однако акции ПАО "Группа Позитив" потеряли 3,9%; ПАО "Полюс" — 3,2; ПАО "Группа компаний ПИК" — 2,4; ПАО "Газпром нефть" — 0,7.Американский рынок также отреагировал оптимистично — торги открылись ростом до трех процентов. В 17:54 по мск промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,81% — до 43 408,38 пункта; высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,67 (18 746,39); широкого рынка S&amp;P 500 — на 1,6 (5875,5). А на пике все три обновили исторический максимум: Dow Jones — 43 570,09; NASDAQ — 18 861,9; S&amp;P 500 — 5910,6. Биткоин также установил новый рекорд. Стоимость криптовалюты перевалила за 75,4 тысячи долларов, а к 11 ноября добралась до 80 тысяч.В Европе же настроения оставляли желать лучшего — динамика на торгах в среду была преимущественно отрицательной. Просел как сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 — минус 0,5%, так и страновые индикаторы. Британский FTSE 100 просел на 0,1%; германский DAX — на 1,1; французский CAC 40 — на 0,5; итальянский FTSE MIB — на 1,5; испанский IBEX 35 — на 2,9. При этом котировки оставшегося в России Raiffeisen Bank International заметно прибавили.Азиатские рынки отреагировали по-разному: японский TOPIX вырос на 1,94%; южнокорейский KOSPI снизился на 0,52; китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng — на 0,5 и 2,23.Уже можно?Международные трейдеры — "на низком старте", пишет Financial Times. "Утром только и разговоров было, как торговать с Россией, снимут ли санкции, разрешат ли рубль", — приводит издание слова неназванного управляющего инвестпортфелем. Он также отметил, что западные банки до сих пор используют российскую валюту в офшорных операциях. Кроме того, часть расчетов за импорт — также рублевая."Транзакции продолжаются через третьи страны и в рамках разрешенных операций. Трейдеры действительно проявляют интерес к российским активам, но весьма осторожный. До реальных действий пока не доходит", — объясняет старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава.Торговые ограничения мешают не только Москве, но и бывшим партнерам. Неудивительно, что бизнес ждет изменений. "Сейчас это обсуждают в основном главы крупных компаний, официальных заявлений от политического руководства ни в Европе, ни в США не было", — отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.Пока все ограничивается ситуативными послаблениями, продиктованными исключительно западными интересами. Например, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США временно вывело из-под санкций ряд банков, в частности "Открытие", "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанк, "Сбер", ВТБ, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Росбанк, "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и Банк России, а также их "дочек" и подконтрольные структуры (с долей от 50%).Речь идет о совершении сделок по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей, в том числе угля, древесины, любых изотопов урана и возобновляемых источников энергии. Разрешение действует до 30 апреля, затем санкции могут не только вернуть, но и ужесточить.Так американцы подстраховались от перебоев энергоснабжения в зимний период. А от ЕС они в то же время требуют отказаться еще и от российских титана и палладия, ставя под удар авиационную, атомную и автомобильную промышленность.Рано радоватьсяДля отмены санкций в данный момент нет никаких предпосылок, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. "Даже при наличии политической воли отмена ограничительных мер часто начинается с менее чувствительных секторов экономики и может растянуться на длительный период. История показывает, что демонтаж санкционных режимов — затяжной процесс", — подчеркивает Кава.Победа Трампа тут мало что значит. Он обещал руководствоваться исключительно американскими интересами, а продажа оружия ЕС и Украине США выгодна, обращает внимание доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."Там в политическом истеблишменте друзей и союзников у Москвы нет — полный антироссийский консенсус. И в предыдущий свой срок Трамп это вполне продемонстрировал", — отмечает он."Реакция фондовых рынков во многом эмоциональная и отражает ожидания участников, а не фундаментальные изменения", — добавляет Кава. Тут все зависит от более существенных факторов: денежно-кредитной политики центральных банков, глобальной экономической конъюнктуры, международной ситуации.И решения регуляторов важнее заявлений политиков.
https://ria.ru/20241021/banki-1978809397.html
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экономика, россия, сша, московская биржа, евросоюз, dow jones, nasdaq, s&p 500, биткойн
Экономика, Россия, США, Московская биржа, Евросоюз, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Биткойн
Снова в игре. На Западе ждут возобновления расчетов с Москвой

Экономист Зайнуллин: оптимизм трейдеров от победы Трампа преждевременный

© iStock.com / Chip SomodevillaКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Гранд-Рапидс, Мичиган - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© iStock.com / Chip Somodevilla
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Западный бизнес с волнением встретил новости о победе Трампа. Трейдеры ждут, что вот-вот разрешат возобновить отношения с Россией. На фондовых рынках по всему миру — всплеск активности. Однако радость может оказаться недолгой — реальную политику менять не спешат.

Эмоциональный подъем

В среду, 6 ноября, рублевый индекс Московской биржи и долларовый РТС достигали 3,7%. Итог дня: 2662,87 и 854,03 пункта соответственно, рост 1,8 и 1,6%. В юанях — 902,13 (плюс 2,5%), голубые фишки — 17 067,19 (1,76%).
© iStock.com / scyther5Человек проверяет акции фондового рынка
Человек проверяет акции фондового рынка - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© iStock.com / scyther5
Человек проверяет акции фондового рынка
Больше всего прибавили акции OZON — 6,8% (до 2896,5 рубля). У компании "Алроса" — четыре процента; "Аэрофлота" — 3,5; Московского кредитного банка — 3,310; АФК "Система" — 2,7; "Сургутнефтегаза" — 2,4; "Северстали" — два.
Среди отраслевых индексов лидировали финансовый — плюс 2,69% (до 8788,6 пункта); индекс транспорта — 2,4 (1573,6); нефти и газа — 2,1 (7394,9). Однако акции ПАО "Группа Позитив" потеряли 3,9%; ПАО "Полюс" — 3,2; ПАО "Группа компаний ПИК" — 2,4; ПАО "Газпром нефть" — 0,7.
Американский рынок также отреагировал оптимистично — торги открылись ростом до трех процентов. В 17:54 по мск промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,81% — до 43 408,38 пункта; высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,67 (18 746,39); широкого рынка S&P 500 — на 1,6 (5875,5). А на пике все три обновили исторический максимум: Dow Jones — 43 570,09; NASDAQ — 18 861,9; S&P 500 — 5910,6. Биткоин также установил новый рекорд. Стоимость криптовалюты перевалила за 75,4 тысячи долларов, а к 11 ноября добралась до 80 тысяч.
Скульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Выхода нет. Западные банки объявили о непростом решении
21 октября, 08:00
В Европе же настроения оставляли желать лучшего — динамика на торгах в среду была преимущественно отрицательной. Просел как сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 — минус 0,5%, так и страновые индикаторы. Британский FTSE 100 просел на 0,1%; германский DAX — на 1,1; французский CAC 40 — на 0,5; итальянский FTSE MIB — на 1,5; испанский IBEX 35 — на 2,9. При этом котировки оставшегося в России Raiffeisen Bank International заметно прибавили.
Азиатские рынки отреагировали по-разному: японский TOPIX вырос на 1,94%; южнокорейский KOSPI снизился на 0,52; китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng — на 0,5 и 2,23.

Уже можно?

Международные трейдеры — "на низком старте", пишет Financial Times. "Утром только и разговоров было, как торговать с Россией, снимут ли санкции, разрешат ли рубль", — приводит издание слова неназванного управляющего инвестпортфелем. Он также отметил, что западные банки до сих пор используют российскую валюту в офшорных операциях. Кроме того, часть расчетов за импорт — также рублевая.
© AP Photo / Richard DrewТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Richard Drew
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
"Транзакции продолжаются через третьи страны и в рамках разрешенных операций. Трейдеры действительно проявляют интерес к российским активам, но весьма осторожный. До реальных действий пока не доходит", — объясняет старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава.
Торговые ограничения мешают не только Москве, но и бывшим партнерам. Неудивительно, что бизнес ждет изменений. "Сейчас это обсуждают в основном главы крупных компаний, официальных заявлений от политического руководства ни в Европе, ни в США не было", — отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
Пока все ограничивается ситуативными послаблениями, продиктованными исключительно западными интересами. Например, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США временно вывело из-под санкций ряд банков, в частности "Открытие", "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанк, "Сбер", ВТБ, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Росбанк, "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и Банк России, а также их "дочек" и подконтрольные структуры (с долей от 50%).
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Включили заднюю: США приняли странное решение по России
8 ноября, 08:00
Речь идет о совершении сделок по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей, в том числе угля, древесины, любых изотопов урана и возобновляемых источников энергии. Разрешение действует до 30 апреля, затем санкции могут не только вернуть, но и ужесточить.
Так американцы подстраховались от перебоев энергоснабжения в зимний период. А от ЕС они в то же время требуют отказаться еще и от российских титана и палладия, ставя под удар авиационную, атомную и автомобильную промышленность.

Рано радоваться

Для отмены санкций в данный момент нет никаких предпосылок, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. "Даже при наличии политической воли отмена ограничительных мер часто начинается с менее чувствительных секторов экономики и может растянуться на длительный период. История показывает, что демонтаж санкционных режимов — затяжной процесс", — подчеркивает Кава.
Победа Трампа тут мало что значит. Он обещал руководствоваться исключительно американскими интересами, а продажа оружия ЕС и Украине США выгодна, обращает внимание доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
"Там в политическом истеблишменте друзей и союзников у Москвы нет — полный антироссийский консенсус. И в предыдущий свой срок Трамп это вполне продемонстрировал", — отмечает он.
"Реакция фондовых рынков во многом эмоциональная и отражает ожидания участников, а не фундаментальные изменения", — добавляет Кава. Тут все зависит от более существенных факторов: денежно-кредитной политики центральных банков, глобальной экономической конъюнктуры, международной ситуации.
И решения регуляторов важнее заявлений политиков.
 
ЭкономикаРоссияСШАМосковская биржаЕвросоюзDow JonesNasdaqS&P 500Биткойн
 
 
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