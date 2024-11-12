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"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона - РИА Новости, 12.11.2024
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Религия
 
08:00 12.11.2024 (обновлено: 08:07 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/tayna-1982743080.html
"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона
"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона - РИА Новости, 12.11.2024
"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона
Научный мир облетела сенсация: золотая маска Тутанхамона оказалась в его гробнице по ошибке. С таким заявлением выступили британские специалисты. Подбросили или РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:00
2024-11-12T08:07
религия
древний египет
египет
тутанхамон
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Научный мир облетела сенсация: золотая маска Тутанхамона оказалась в его гробнице по ошибке. С таким заявлением выступили британские специалисты. Подбросили или украли? Подсказку дала маленькая деталь, веками остававшаяся незамеченной.Только женщины и детиКоманда специалистов Йоркского университета под руководством профессора археологии Джоанн Флетчер еще раз проштудировала архивные записи 1922 года, когда была открыта гробница. И пришла к необычному выводу: первоначально артефакт предназначался для… женщины."Когда сравнили золото, то обнаружили, что лицо сделано из совершенно другого (типа драгметалла. — Прим. ред.), чем все остальное", — заявила в интервью профессор Джоанн Флетчер.Кроме того, отчетливо заметны следы пайки между собственно лицом и немесом (полосатым платком, надеваемым поверх короны). Важную подсказку дала и форма артефакта. Никто ранее не обращал внимания на проколотые уши у изображения.В Древнем Египте мода на серьги и клипсы не обошла стороной и мужчин, особенно правителей и важных сановников. Сохранилось немало статуй, где у того или иного фараона щегольски проколото ухо.Но все это прижизненные портреты. Ни на одной мужской посмертной маске этой детали не увидишь. Зато на женских или детских — сколько угодно.Закономерен вопрос: если не Тутанхамону, то кому суждено было упокоиться под знаменитой золотой маской? Профессор Джоанн Флетчер предположила — вполне возможно, что Нефертити.За грехи родителейПочти десять лет назад ту же версию выдвинул другой британский египтолог Николас Ривз. "(Маска. — Прим. ред.) слишком женственная. &lt;…&gt; И очень напоминает знакомый каждому бюст царицы", — рассуждал он.Ученый провел специальное исследование и выяснил: иероглифы с именем Тутанхамона были нанесены на реликвию поверх других надписей.Предполагалось, что первоначально на ней был выбит полный титул Нефертити: "Живое воплощение бога Солнца, возлюбленная Эхнатона, прекраснейшая из прекраснейших солнечного диска".Однако почему произошла путаница с усыпальницами и погребальным инвентарем? По одной версии, это стало следствием непростой политической ситуации в Египте того времени.Нефертити была женой фараона XVIII династии Эхнатона (около 1351-1334 года до н. э.). Вместе супруги подготовили грандиозную религиозную реформу и перевели страну с языческих на монотеистические рельсы, установив культ единого божества — Атона.Но вскоре Эхнатон умер. Трон перешел его девятилетнему сыну Тутанхамону, рожденному, как предполагают специалисты, от "неидентифицированной принцессы" из гробницы KV35. Нефертити же осталась соправительницей при юном пасынке.И, как и положено особе царских кровей, занялась строительством собственной усыпальницы. Но скончалась раньше, чем работы успели завершить. А следом за ней — несколькими годами позже — ушел и 19-летний Тутанхамон. Возводил ли он свой склеп, египтологи не уверены. Возможно, нет.Фараон скончался внезапно. На протяжении веков какие только версии ни выдвигались: от отравления (происков коварных придворных) до несчастного случая (неудачного падения с колесницы). Большинство же ученых склоняются к тому, что причиной стало редкое генетическое заболевание — болезнь Кёллера. Об этом говорят данные проведенной в 2009-м ДНК-экспертизы.Так или нет, но три с половиной тысячи лет назад у египетского двора была куда более важная проблема: Тутанхамона нужно было где-то хоронить. Как вариант — в недостроенной гробнице мачехи Нефертити.Нестандартная планировкаПервые косвенные доказательства тому всплыли еще сто лет назад, когда в ноябре 1922-го британский исследователь-любитель Говард Картер впервые за прошедшие тысячелетия ступил в ту саму усыпальницу в Долине Царей.По дневникам исследователя хорошо видно, что она сильно отличалась от остальных. Всего четыре довольно небольшие камеры, тогда как при стандартной планировке их минимум десять. Росписи местами не закончены, а где-то и вовсе голые стены. Отсутствуют традиционные для архитектуры того времени длинные коридоры.В пользу гипотезы, что Тутанхамон лег не в свою гробницу, говорит и то, что за все время, пока развивалась египтология, никаких следов могилы его мачехи так и не нашли. Отчасти вывод напрашивается сам собой: Нефертити могла разделить ее с пасынком.В 2016-м мир, казалось, был в шаге от ответа на этот вопрос. Японские специалисты по георадарной археологии заявили, что за одной из стен Тутанхамоновой усыпальницы приборы различили две большие полости. А в них — содержание "некоего органического материала" и "металлов".Однако позднее несколько независимых экспертиз опровергли эти данные. В свою очередь, Джоанн Флетчер обнадеживает любителей загадок древности: быть может, погребальная маска — теперь уже вряд ли Тутанхамона — расскажет что-то еще. И тогда тайна двух гробниц будет наконец раскрыта.
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древний египет, египет, тутанхамон, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Древний Египет, Египет, Тутанхамон, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона

Ученые: золотая маска Тутанхамона на самом деле принадлежала женщине

© AP Photo / Amr NabilТуристы снимают гробницу царя Тутанхамона в Долине Царей в Луксоре, Египет
Туристы снимают гробницу царя Тутанхамона в Долине Царей в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Научный мир облетела сенсация: золотая маска Тутанхамона оказалась в его гробнице по ошибке. С таким заявлением выступили британские специалисты. Подбросили или украли? Подсказку дала маленькая деталь, веками остававшаяся незамеченной.

Только женщины и дети

Команда специалистов Йоркского университета под руководством профессора археологии Джоанн Флетчер еще раз проштудировала архивные записи 1922 года, когда была открыта гробница. И пришла к необычному выводу: первоначально артефакт предназначался для… женщины.
"Когда сравнили золото, то обнаружили, что лицо сделано из совершенно другого (типа драгметалла. — Прим. ред.), чем все остальное", — заявила в интервью профессор Джоанн Флетчер.
Кроме того, отчетливо заметны следы пайки между собственно лицом и немесом (полосатым платком, надеваемым поверх короны). Важную подсказку дала и форма артефакта. Никто ранее не обращал внимания на проколотые уши у изображения.
В Древнем Египте мода на серьги и клипсы не обошла стороной и мужчин, особенно правителей и важных сановников. Сохранилось немало статуй, где у того или иного фараона щегольски проколото ухо.
Но все это прижизненные портреты. Ни на одной мужской посмертной маске этой детали не увидишь. Зато на женских или детских — сколько угодно.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковМаска Тутанхамона
Маска Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Маска Тутанхамона
Закономерен вопрос: если не Тутанхамону, то кому суждено было упокоиться под знаменитой золотой маской? Профессор Джоанн Флетчер предположила — вполне возможно, что Нефертити.

За грехи родителей

Почти десять лет назад ту же версию выдвинул другой британский египтолог Николас Ривз. "(Маска. — Прим. ред.) слишком женственная. <…> И очень напоминает знакомый каждому бюст царицы", — рассуждал он.
Ученый провел специальное исследование и выяснил: иероглифы с именем Тутанхамона были нанесены на реликвию поверх других надписей.
Предполагалось, что первоначально на ней был выбит полный титул Нефертити: "Живое воплощение бога Солнца, возлюбленная Эхнатона, прекраснейшая из прекраснейших солнечного диска".
Однако почему произошла путаница с усыпальницами и погребальным инвентарем? По одной версии, это стало следствием непростой политической ситуации в Египте того времени.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчины около экспоната "Бюст Нефертити" на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Мужчины около экспоната Бюст Нефертити на выставке Сокровища гробницы Тутанхамона - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мужчины около экспоната "Бюст Нефертити" на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Нефертити была женой фараона XVIII династии Эхнатона (около 1351-1334 года до н. э.). Вместе супруги подготовили грандиозную религиозную реформу и перевели страну с языческих на монотеистические рельсы, установив культ единого божества — Атона.
Но вскоре Эхнатон умер. Трон перешел его девятилетнему сыну Тутанхамону, рожденному, как предполагают специалисты, от "неидентифицированной принцессы" из гробницы KV35. Нефертити же осталась соправительницей при юном пасынке.
И, как и положено особе царских кровей, занялась строительством собственной усыпальницы. Но скончалась раньше, чем работы успели завершить. А следом за ней — несколькими годами позже — ушел и 19-летний Тутанхамон. Возводил ли он свой склеп, египтологи не уверены. Возможно, нет.
Фараон скончался внезапно. На протяжении веков какие только версии ни выдвигались: от отравления (происков коварных придворных) до несчастного случая (неудачного падения с колесницы). Большинство же ученых склоняются к тому, что причиной стало редкое генетическое заболевание — болезнь Кёллера. Об этом говорят данные проведенной в 2009-м ДНК-экспертизы.
Так или нет, но три с половиной тысячи лет назад у египетского двора была куда более важная проблема: Тутанхамона нужно было где-то хоронить. Как вариант — в недостроенной гробнице мачехи Нефертити.
© AP Photo / Nariman El-MoftyГробница Тутанхамона в Египте
Гробница Тутанхамона в Египте - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Гробница Тутанхамона в Египте

Нестандартная планировка

Первые косвенные доказательства тому всплыли еще сто лет назад, когда в ноябре 1922-го британский исследователь-любитель Говард Картер впервые за прошедшие тысячелетия ступил в ту саму усыпальницу в Долине Царей.
По дневникам исследователя хорошо видно, что она сильно отличалась от остальных. Всего четыре довольно небольшие камеры, тогда как при стандартной планировке их минимум десять. Росписи местами не закончены, а где-то и вовсе голые стены. Отсутствуют традиционные для архитектуры того времени длинные коридоры.
В пользу гипотезы, что Тутанхамон лег не в свою гробницу, говорит и то, что за все время, пока развивалась египтология, никаких следов могилы его мачехи так и не нашли. Отчасти вывод напрашивается сам собой: Нефертити могла разделить ее с пасынком.
В 2016-м мир, казалось, был в шаге от ответа на этот вопрос. Японские специалисты по георадарной археологии заявили, что за одной из стен Тутанхамоновой усыпальницы приборы различили две большие полости. А в них — содержание "некоего органического материала" и "металлов".
Однако позднее несколько независимых экспертиз опровергли эти данные. В свою очередь, Джоанн Флетчер обнадеживает любителей загадок древности: быть может, погребальная маска — теперь уже вряд ли Тутанхамона — расскажет что-то еще. И тогда тайна двух гробниц будет наконец раскрыта.
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