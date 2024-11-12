https://ria.ru/20241112/tayna-1982743080.html
"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона
"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона - РИА Новости, 12.11.2024
"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона
Научный мир облетела сенсация: золотая маска Тутанхамона оказалась в его гробнице по ошибке. С таким заявлением выступили британские специалисты. Подбросили или РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:00
2024-11-12T08:00
2024-11-12T08:07
религия
древний египет
египет
тутанхамон
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Научный мир облетела сенсация: золотая маска Тутанхамона оказалась в его гробнице по ошибке. С таким заявлением выступили британские специалисты. Подбросили или украли? Подсказку дала маленькая деталь, веками остававшаяся незамеченной.Только женщины и детиКоманда специалистов Йоркского университета под руководством профессора археологии Джоанн Флетчер еще раз проштудировала архивные записи 1922 года, когда была открыта гробница. И пришла к необычному выводу: первоначально артефакт предназначался для… женщины."Когда сравнили золото, то обнаружили, что лицо сделано из совершенно другого (типа драгметалла. — Прим. ред.), чем все остальное", — заявила в интервью профессор Джоанн Флетчер.Кроме того, отчетливо заметны следы пайки между собственно лицом и немесом (полосатым платком, надеваемым поверх короны). Важную подсказку дала и форма артефакта. Никто ранее не обращал внимания на проколотые уши у изображения.В Древнем Египте мода на серьги и клипсы не обошла стороной и мужчин, особенно правителей и важных сановников. Сохранилось немало статуй, где у того или иного фараона щегольски проколото ухо.Но все это прижизненные портреты. Ни на одной мужской посмертной маске этой детали не увидишь. Зато на женских или детских — сколько угодно.Закономерен вопрос: если не Тутанхамону, то кому суждено было упокоиться под знаменитой золотой маской? Профессор Джоанн Флетчер предположила — вполне возможно, что Нефертити.За грехи родителейПочти десять лет назад ту же версию выдвинул другой британский египтолог Николас Ривз. "(Маска. — Прим. ред.) слишком женственная. <…> И очень напоминает знакомый каждому бюст царицы", — рассуждал он.Ученый провел специальное исследование и выяснил: иероглифы с именем Тутанхамона были нанесены на реликвию поверх других надписей.Предполагалось, что первоначально на ней был выбит полный титул Нефертити: "Живое воплощение бога Солнца, возлюбленная Эхнатона, прекраснейшая из прекраснейших солнечного диска".Однако почему произошла путаница с усыпальницами и погребальным инвентарем? По одной версии, это стало следствием непростой политической ситуации в Египте того времени.Нефертити была женой фараона XVIII династии Эхнатона (около 1351-1334 года до н. э.). Вместе супруги подготовили грандиозную религиозную реформу и перевели страну с языческих на монотеистические рельсы, установив культ единого божества — Атона.Но вскоре Эхнатон умер. Трон перешел его девятилетнему сыну Тутанхамону, рожденному, как предполагают специалисты, от "неидентифицированной принцессы" из гробницы KV35. Нефертити же осталась соправительницей при юном пасынке.И, как и положено особе царских кровей, занялась строительством собственной усыпальницы. Но скончалась раньше, чем работы успели завершить. А следом за ней — несколькими годами позже — ушел и 19-летний Тутанхамон. Возводил ли он свой склеп, египтологи не уверены. Возможно, нет.Фараон скончался внезапно. На протяжении веков какие только версии ни выдвигались: от отравления (происков коварных придворных) до несчастного случая (неудачного падения с колесницы). Большинство же ученых склоняются к тому, что причиной стало редкое генетическое заболевание — болезнь Кёллера. Об этом говорят данные проведенной в 2009-м ДНК-экспертизы.Так или нет, но три с половиной тысячи лет назад у египетского двора была куда более важная проблема: Тутанхамона нужно было где-то хоронить. Как вариант — в недостроенной гробнице мачехи Нефертити.Нестандартная планировкаПервые косвенные доказательства тому всплыли еще сто лет назад, когда в ноябре 1922-го британский исследователь-любитель Говард Картер впервые за прошедшие тысячелетия ступил в ту саму усыпальницу в Долине Царей.По дневникам исследователя хорошо видно, что она сильно отличалась от остальных. Всего четыре довольно небольшие камеры, тогда как при стандартной планировке их минимум десять. Росписи местами не закончены, а где-то и вовсе голые стены. Отсутствуют традиционные для архитектуры того времени длинные коридоры.В пользу гипотезы, что Тутанхамон лег не в свою гробницу, говорит и то, что за все время, пока развивалась египтология, никаких следов могилы его мачехи так и не нашли. Отчасти вывод напрашивается сам собой: Нефертити могла разделить ее с пасынком.В 2016-м мир, казалось, был в шаге от ответа на этот вопрос. Японские специалисты по георадарной археологии заявили, что за одной из стен Тутанхамоновой усыпальницы приборы различили две большие полости. А в них — содержание "некоего органического материала" и "металлов".Однако позднее несколько независимых экспертиз опровергли эти данные. В свою очередь, Джоанн Флетчер обнадеживает любителей загадок древности: быть может, погребальная маска — теперь уже вряд ли Тутанхамона — расскажет что-то еще. И тогда тайна двух гробниц будет наконец раскрыта.
https://ria.ru/20241104/relikviya-1981405493.html
древний египет
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
древний египет, египет, тутанхамон, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Древний Египет, Египет, Тутанхамон, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Там был вовсе не он". Раскрыта главная тайна Тутанхамона
Ученые: золотая маска Тутанхамона на самом деле принадлежала женщине
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Научный мир облетела сенсация: золотая маска Тутанхамона оказалась в его гробнице по ошибке. С таким заявлением выступили британские специалисты. Подбросили или украли? Подсказку дала маленькая деталь, веками остававшаяся незамеченной.
Команда специалистов Йоркского университета под руководством профессора археологии Джоанн Флетчер еще раз проштудировала архивные записи 1922 года, когда была открыта гробница. И пришла к необычному выводу: первоначально артефакт предназначался для… женщины.
"Когда сравнили золото, то обнаружили, что лицо сделано из совершенно другого (типа драгметалла. — Прим. ред.), чем все остальное", — заявила в интервью профессор Джоанн Флетчер.
Кроме того, отчетливо заметны следы пайки между собственно лицом и немесом (полосатым платком, надеваемым поверх короны). Важную подсказку дала и форма артефакта. Никто ранее не обращал внимания на проколотые уши у изображения.
В Древнем Египте
мода на серьги и клипсы не обошла стороной и мужчин, особенно правителей и важных сановников. Сохранилось немало статуй, где у того или иного фараона щегольски проколото ухо.
Но все это прижизненные портреты. Ни на одной мужской посмертной маске этой детали не увидишь. Зато на женских или детских — сколько угодно.
Закономерен вопрос: если не Тутанхамону, то кому суждено было упокоиться под знаменитой золотой маской? Профессор Джоанн Флетчер предположила — вполне возможно, что Нефертити.
Почти десять лет назад ту же версию выдвинул другой британский египтолог Николас Ривз. "(Маска. — Прим. ред.) слишком женственная. <…> И очень напоминает знакомый каждому бюст царицы", — рассуждал он.
Ученый провел специальное исследование и выяснил: иероглифы с именем Тутанхамона были нанесены на реликвию поверх других надписей.
Предполагалось, что первоначально на ней был выбит полный титул Нефертити: "Живое воплощение бога Солнца, возлюбленная Эхнатона, прекраснейшая из прекраснейших солнечного диска".
Однако почему произошла путаница с усыпальницами и погребальным инвентарем? По одной версии, это стало следствием непростой политической ситуации в Египте
того времени.
Нефертити была женой фараона XVIII династии Эхнатона (около 1351-1334 года до н. э.). Вместе супруги подготовили грандиозную религиозную реформу и перевели страну с языческих на монотеистические рельсы, установив культ единого божества — Атона.
Но вскоре Эхнатон умер. Трон перешел его девятилетнему сыну Тутанхамону, рожденному, как предполагают специалисты, от "неидентифицированной принцессы" из гробницы KV35. Нефертити же осталась соправительницей при юном пасынке.
И, как и положено особе царских кровей, занялась строительством собственной усыпальницы. Но скончалась раньше, чем работы успели завершить. А следом за ней — несколькими годами позже — ушел и 19-летний Тутанхамон. Возводил ли он свой склеп, египтологи не уверены. Возможно, нет.
Фараон скончался внезапно. На протяжении веков какие только версии ни выдвигались: от отравления (происков коварных придворных) до несчастного случая (неудачного падения с колесницы). Большинство же ученых склоняются к тому, что причиной стало редкое генетическое заболевание — болезнь Кёллера. Об этом говорят данные проведенной в 2009-м ДНК-экспертизы.
Так или нет, но три с половиной тысячи лет назад у египетского двора была куда более важная проблема: Тутанхамона нужно было где-то хоронить. Как вариант — в недостроенной гробнице мачехи Нефертити.
Первые косвенные доказательства тому всплыли еще сто лет назад, когда в ноябре 1922-го британский исследователь-любитель Говард Картер впервые за прошедшие тысячелетия ступил в ту саму усыпальницу в Долине Царей.
По дневникам исследователя хорошо видно, что она сильно отличалась от остальных. Всего четыре довольно небольшие камеры, тогда как при стандартной планировке их минимум десять. Росписи местами не закончены, а где-то и вовсе голые стены. Отсутствуют традиционные для архитектуры того времени длинные коридоры.
В пользу гипотезы, что Тутанхамон лег не в свою гробницу, говорит и то, что за все время, пока развивалась египтология, никаких следов могилы его мачехи так и не нашли. Отчасти вывод напрашивается сам собой: Нефертити могла разделить ее с пасынком.
В 2016-м мир, казалось, был в шаге от ответа на этот вопрос. Японские специалисты по георадарной археологии заявили, что за одной из стен Тутанхамоновой усыпальницы приборы различили две большие полости. А в них — содержание "некоего органического материала" и "металлов".
Однако позднее несколько независимых экспертиз опровергли эти данные. В свою очередь, Джоанн Флетчер обнадеживает любителей загадок древности: быть может, погребальная маска — теперь уже вряд ли Тутанхамона — расскажет что-то еще. И тогда тайна двух гробниц будет наконец раскрыта.