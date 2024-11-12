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В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК - РИА Новости, 12.11.2024
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18:05 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/taganrog-1983369482.html
В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК
В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК - РИА Новости, 12.11.2024
В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК
Силовики задержали двух фигурантов по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, подозреваемого в получении взятки, рассказали... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:05
2024-11-12T18:05
происшествия
россия
таганрог
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали двух фигурантов по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, подозреваемого в получении взятки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Сегодня в рамках расследования уголовного дела в отношении Багмута были проведены обыска у начальника таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталия Шмыкова и следователя следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антона Васильченко. Они задержаны", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что обоих фигурантов доставят в Москву для определения им меры пресечения. "На данный момент известно, что в деле фигурируют ряд сотрудников областного СУСК России, к которым есть вопросы у следователей", - добавил источник. Он добавил, что дело находится в центральном аппарате СК России. По информации источника, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции. Данная преступная деятельность была вскрыта во время расследования другого уголовного дела в отношении Багмута. Как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре текущего года. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20241105/vzyatka-1982008307.html
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происшествия, россия, таганрог, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК

СК задержал двух фигурантов по делу главы следственного отдела по Таганрогу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали двух фигурантов по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, подозреваемого в получении взятки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня в рамках расследования уголовного дела в отношении Багмута были проведены обыска у начальника таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталия Шмыкова и следователя следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антона Васильченко. Они задержаны", - рассказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что обоих фигурантов доставят в Москву для определения им меры пресечения. "На данный момент известно, что в деле фигурируют ряд сотрудников областного СУСК России, к которым есть вопросы у следователей", - добавил источник. Он добавил, что дело находится в центральном аппарате СК России.
По информации источника, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.
Данная преступная деятельность была вскрыта во время расследования другого уголовного дела в отношении Багмута. Как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре текущего года. Возбуждено уголовное дело.
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