В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК
СК задержал двух фигурантов по делу главы следственного отдела по Таганрогу
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали двух фигурантов по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, подозреваемого в получении взятки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня в рамках расследования уголовного дела в отношении Багмута были проведены обыска у начальника таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталия Шмыкова и следователя следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антона Васильченко. Они задержаны", - рассказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что обоих фигурантов доставят в Москву для определения им меры пресечения. "На данный момент известно, что в деле фигурируют ряд сотрудников областного СУСК России, к которым есть вопросы у следователей", - добавил источник. Он добавил, что дело находится в центральном аппарате СК России.
По информации источника, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.
Данная преступная деятельность была вскрыта во время расследования другого уголовного дела в отношении Багмута. Как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре текущего года. Возбуждено уголовное дело.