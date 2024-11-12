https://ria.ru/20241112/taganrog-1983369482.html

В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК

В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК - РИА Новости, 12.11.2024

В Таганроге задержали двух фигурантов дела главы отдела СУСК

Силовики задержали двух фигурантов по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, подозреваемого в получении взятки, рассказали... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:05

2024-11-12T18:05

2024-11-12T18:05

происшествия

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таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали двух фигурантов по делу главы следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, подозреваемого в получении взятки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Сегодня в рамках расследования уголовного дела в отношении Багмута были проведены обыска у начальника таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталия Шмыкова и следователя следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антона Васильченко. Они задержаны", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что обоих фигурантов доставят в Москву для определения им меры пресечения. "На данный момент известно, что в деле фигурируют ряд сотрудников областного СУСК России, к которым есть вопросы у следователей", - добавил источник. Он добавил, что дело находится в центральном аппарате СК России. По информации источника, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции. Данная преступная деятельность была вскрыта во время расследования другого уголовного дела в отношении Багмута. Как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре текущего года. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20241105/vzyatka-1982008307.html

https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html

россия

таганрог

ростовская область

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происшествия, россия, таганрог, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)