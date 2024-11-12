https://ria.ru/20241112/tabakov-1983369261.html

В Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО

В Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО - РИА Новости, 12.11.2024

В Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО

В Московском театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО под рабочим названием "Позывной "Тишина". Его премьера состоится в 2025... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:08

2024-11-12T18:08

2024-11-12T18:08

культура

владимир машков

олег табаков

театр-студия олега табакова

театр

спектакль

сво

современник (театр)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Московском театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО под рабочим названием "Позывной "Тишина". Его премьера состоится в 2025 году, сообщили в пресс-службе театра. "Стартовали первые репетиции под рабочим названием "Позывной "Тишина" молодого режиссера Севастьяна Смышникова. В основу авторской концепции Олега Антонова легли рассказы участника-добровольца СВО. Художник декораций и костюмов – Иршат Азиханов", - говорится в сообщении. "Позывной "Тишина" – первый спектакль, в котором примут участие артисты двух театров под руководством Владимира Машкова. Идея постановки родилась в рамках лаборатории арт-класса "Таврида", где режиссер и автор пьесы общались с участниками СВО. "Наша пьеса строится на человеческих историях. Рассказы о боевых действиях постоянно переплетаются с воспоминаниями о личных отношениях – с родителями, даже с домашними питомцами... Пьеса интересна и сложна из-за этих постоянных переключений", - сказал режиссер. Спектакль создается в рамках проекта "СВОи. Непридуманные истории", который объединен одной темой – пониманием важности откровенного разговора о специальной военной операции. "Когда я ездил по военным госпиталям, встречался с ранеными, я каждый раз говорил им: "Ребята, у вас есть невероятный личный опыт. В таких пограничных с жизнью ситуациях, в которых вы побывали, открываются высшие смыслы человеческой жизни. Записывайте все, что помните. Здесь и сейчас вы можете передать свои воспоминания современникам и следующим поколениям", - сказал Машков.

https://ria.ru/20241111/albano-1983157478.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

владимир машков, олег табаков, театр-студия олега табакова, театр, спектакль, сво, современник (театр)