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В Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО - РИА Новости, 12.11.2024
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Культура
 
18:08 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/tabakov-1983369261.html
В Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО
В Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО - РИА Новости, 12.11.2024
В Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО
В Московском театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО под рабочим названием "Позывной "Тишина". Его премьера состоится в 2025... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:08
2024-11-12T18:08
культура
владимир машков
олег табаков
театр-студия олега табакова
театр
спектакль
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современник (театр)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Московском театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО под рабочим названием "Позывной "Тишина". Его премьера состоится в 2025 году, сообщили в пресс-службе театра. "Стартовали первые репетиции под рабочим названием "Позывной "Тишина" молодого режиссера Севастьяна Смышникова. В основу авторской концепции Олега Антонова легли рассказы участника-добровольца СВО. Художник декораций и костюмов – Иршат Азиханов", - говорится в сообщении. "Позывной "Тишина" – первый спектакль, в котором примут участие артисты двух театров под руководством Владимира Машкова. Идея постановки родилась в рамках лаборатории арт-класса "Таврида", где режиссер и автор пьесы общались с участниками СВО. "Наша пьеса строится на человеческих историях. Рассказы о боевых действиях постоянно переплетаются с воспоминаниями о личных отношениях – с родителями, даже с домашними питомцами... Пьеса интересна и сложна из-за этих постоянных переключений", - сказал режиссер. Спектакль создается в рамках проекта "СВОи. Непридуманные истории", который объединен одной темой – пониманием важности откровенного разговора о специальной военной операции. "Когда я ездил по военным госпиталям, встречался с ранеными, я каждый раз говорил им: "Ребята, у вас есть невероятный личный опыт. В таких пограничных с жизнью ситуациях, в которых вы побывали, открываются высшие смыслы человеческой жизни. Записывайте все, что помните. Здесь и сейчас вы можете передать свои воспоминания современникам и следующим поколениям", - сказал Машков.
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владимир машков, олег табаков, театр-студия олега табакова, театр, спектакль, сво, современник (театр)
Культура, Владимир Машков, Олег Табаков, Театр-студия Олега Табакова, Театр, Спектакль, СВО, Современник (театр)
В Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО

Владимир Машков: "Новая пьеса в Театре Табакова об СВО интересна и сложна"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Театра Олега Табакова и театра "Современник", народный артист РФ Владимир Машков во время сбора трупп "Современника", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве
Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра Современник, народный артист РФ Владимир Машков во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Московском театре Олега Табакова приступили к работе над спектаклем об участниках СВО под рабочим названием "Позывной "Тишина". Его премьера состоится в 2025 году, сообщили в пресс-службе театра.
"Стартовали первые репетиции под рабочим названием "Позывной "Тишина" молодого режиссера Севастьяна Смышникова. В основу авторской концепции Олега Антонова легли рассказы участника-добровольца СВО. Художник декораций и костюмов – Иршат Азиханов", - говорится в сообщении.
"Позывной "Тишина" – первый спектакль, в котором примут участие артисты двух театров под руководством Владимира Машкова. Идея постановки родилась в рамках лаборатории арт-класса "Таврида", где режиссер и автор пьесы общались с участниками СВО.
"Наша пьеса строится на человеческих историях. Рассказы о боевых действиях постоянно переплетаются с воспоминаниями о личных отношениях – с родителями, даже с домашними питомцами... Пьеса интересна и сложна из-за этих постоянных переключений", - сказал режиссер.
Спектакль создается в рамках проекта "СВОи. Непридуманные истории", который объединен одной темой – пониманием важности откровенного разговора о специальной военной операции.
"Когда я ездил по военным госпиталям, встречался с ранеными, я каждый раз говорил им: "Ребята, у вас есть невероятный личный опыт. В таких пограничных с жизнью ситуациях, в которых вы побывали, открываются высшие смыслы человеческой жизни. Записывайте все, что помните. Здесь и сейчас вы можете передать свои воспоминания современникам и следующим поколениям", - сказал Машков.
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КультураВладимир МашковОлег ТабаковТеатр-студия Олега ТабаковаТеатрСпектакльСВОСовременник (театр)
 
 
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