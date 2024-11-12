На Западе рассказали о планах по стравливанию Трампа с Россией
Меркурис: СМИ пытаются подтолкнуть Трампа к конфронтации с Россией
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. После президентских выборов в США СМИ начали публиковать множество выдуманных историй и "стратегических планов", приписываемых Дональду Трампу и Владимиру Путину, все они имеют целью не что иное, как стравливание глав государств, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
В качестве примера эксперт привел появлявшиеся в СМИ и впоследствии опровергнутые новости о звонке Трампа Путину, о назначении Никки Хейли и Майка Помпео на должности в администрации Трампа, о переговорах России и Украины по вопросам атак по энергообъектам.
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"Кто бы ни стоял за всеми этими выдумками, они пытаются подтолкнуть Трампа к конфронтации с Россией и вынудить русских пойти на всевозможные уступки в преддверии возможных переговоров", — отметил он.
По словам эксперта, причинами такой тенденции является недовольство противников Трампа и приближающаяся победа России на Украине.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.