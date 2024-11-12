https://ria.ru/20241112/svet-1983408258.html

В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света

В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.11.2024

В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света

Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:16

2024-11-12T23:16

2024-11-12T23:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в пгт Михайловка. Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, проводятся оперативные работы по переподключениям с других линий электропередачи.

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия