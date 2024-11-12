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В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.11.2024
В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света
Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:16
2024-11-12T23:16
2024-11-12T23:16
специальная военная операция на украине
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в пгт Михайловка. Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, проводятся оперативные работы по переподключениям с других линий электропередачи.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия
В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света
ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в Запорожской области