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В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:16 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/svet-1983408258.html
В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 12.11.2024
В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света
Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:16
2024-11-12T23:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в пгт Михайловка. Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, проводятся оперативные работы по переподключениям с других линий электропередачи.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия
В Запорожской области более 40 тысяч абонентов остались без света

ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в Запорожской области

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка, без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в пгт Михайловка. Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, проводятся оперативные работы по переподключениям с других линий электропередачи.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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