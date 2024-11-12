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Все три моста на въезде в Сухум разблокировали - РИА Новости, 12.11.2024
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17:06 12.11.2024 (обновлено: 17:41 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/sukhum-1983349328.html
Все три моста на въезде в Сухум разблокировали
Все три моста на въезде в Сухум разблокировали - РИА Новости, 12.11.2024
Все три моста на въезде в Сухум разблокировали
Абхазская оппозиция разблокировала все мосты на въезде в Сухум, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:06
2024-11-12T17:41
протесты в абхазии — 2024
в мире
сухум
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абхазия
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Абхазская оппозиция разблокировала все мосты на въезде в Сухум, сообщил корреспондент РИА Новости.Активисты прекратили мешать движению после того, как силовики выпустили из изолятора временного содержания пятерых оппозиционеров.Их задержали накануне за потасовку с депутатом после того, как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.После задержания активистов Службой госбезопасности их соратники перекрыли Кодорский мост, а также верхний и нижний Гумистинские мосты. Они пообещали блокировать проезд до тех пор, пока оппозиционеров не выпустят.Сегодня дела задержанных передали в суд, который определил, что события преступления не было, и закрыл производство.
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html
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протесты в абхазии — 2024, в мире, сухум, россия, абхазия
Протесты в Абхазии — 2024, В мире, Сухум, Россия, Абхазия
Все три моста на въезде в Сухум разблокировали

В Сухуме разблокировали все три моста после освобождения оппозиционеров из ИВС

© РИА НовостиПротестующие на Гумистинском мосту в Сухуме разблокировали дорогу
Протестующие на Гумистинском мосту в Сухуме разблокировали дорогу - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости
Протестующие на Гумистинском мосту в Сухуме разблокировали дорогу
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Абхазская оппозиция разблокировала все мосты на въезде в Сухум, сообщил корреспондент РИА Новости.
Активисты прекратили мешать движению после того, как силовики выпустили из изолятора временного содержания пятерых оппозиционеров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
Вчера, 15:23
Их задержали накануне за потасовку с депутатом после того, как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.
После задержания активистов Службой госбезопасности их соратники перекрыли Кодорский мост, а также верхний и нижний Гумистинские мосты. Они пообещали блокировать проезд до тех пор, пока оппозиционеров не выпустят.
Сегодня дела задержанных передали в суд, который определил, что события преступления не было, и закрыл производство.
Потасовка на Кодорском мосту - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками
Вчера, 11:40
 
Протесты в Абхазии — 2024В миреСухумРоссияАбхазия
 
 
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