https://ria.ru/20241112/sukhum-1983349328.html

Все три моста на въезде в Сухум разблокировали

Все три моста на въезде в Сухум разблокировали - РИА Новости, 12.11.2024

Все три моста на въезде в Сухум разблокировали

Абхазская оппозиция разблокировала все мосты на въезде в Сухум, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:06

2024-11-12T17:06

2024-11-12T17:41

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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Абхазская оппозиция разблокировала все мосты на въезде в Сухум, сообщил корреспондент РИА Новости.Активисты прекратили мешать движению после того, как силовики выпустили из изолятора временного содержания пятерых оппозиционеров.Их задержали накануне за потасовку с депутатом после того, как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.После задержания активистов Службой госбезопасности их соратники перекрыли Кодорский мост, а также верхний и нижний Гумистинские мосты. Они пообещали блокировать проезд до тех пор, пока оппозиционеров не выпустят.Сегодня дела задержанных передали в суд, который определил, что события преступления не было, и закрыл производство.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

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протесты в абхазии — 2024, в мире, сухум, россия, абхазия