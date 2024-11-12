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В Абхазии прекратили судопроизводство против трех задержанных активистов - РИА Новости, 12.11.2024
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15:19 12.11.2024 (обновлено: 16:50 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/sukhum-1983306246.html
В Абхазии прекратили судопроизводство против трех задержанных активистов
В Абхазии прекратили судопроизводство против трех задержанных активистов - РИА Новости, 12.11.2024
В Абхазии прекратили судопроизводство против трех задержанных активистов
Сухумский городской суд прекратил дела об административных нарушениях против трех ранее задержанных оппозиционеров, сообщил РИА Новости источник в суде. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:19
2024-11-12T16:50
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Сухумский городской суд прекратил дела об административных нарушениях против трех ранее задержанных оппозиционеров, сообщил РИА Новости источник в суде."События преступлений нет. Судопроизводство закрыто по троим задержанным из пяти", — рассказали в суде.Как сообщил корреспондент РИА Новости, трех оппозиционеров уже освободили.Пятерых абхазских активистов задержали вечером после участия в потасовке с депутатом парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.Протесты в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже Москве апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.
https://ria.ru/20241112/abhazija-1983285797.html
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html
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в мире, абхазия, сухум, протесты в абхазии — 2024, россия
В мире, Абхазия, Сухум, Протесты в Абхазии — 2024, Россия
В Абхазии прекратили судопроизводство против трех задержанных активистов

В Абхазии прекратили судопроизводство против трех задержанных оппозиционеров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили на заблокированном мосту в Нижней Эшере. 12 ноября 2024
Автомобили на заблокированном мосту в Нижней Эшере. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости
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Автомобили на заблокированном мосту в Нижней Эшере. 12 ноября 2024
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Сухумский городской суд прекратил дела об административных нарушениях против трех ранее задержанных оппозиционеров, сообщил РИА Новости источник в суде.
"События преступлений нет. Судопроизводство закрыто по троим задержанным из пяти", — рассказали в суде.
Автомобили на подъезде к Гумистинскому мосту в Сухумском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи
Вчера, 14:07
Как сообщил корреспондент РИА Новости, трех оппозиционеров уже освободили.
Пятерых абхазских активистов задержали вечером после участия в потасовке с депутатом парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
Вчера, 15:23
Протесты в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже Москве апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.
Потасовка на Кодорском мосту - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками
Вчера, 11:40
 
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