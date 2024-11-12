https://ria.ru/20241112/sukhum-1983223584.html

Начальник ГАИ Абхазии прибыл к протестующим для прояснения ситуации

Начальник ГАИ Абхазии прибыл к протестующим для прояснения ситуации - РИА Новости, 12.11.2024

Начальник ГАИ Абхазии прибыл к протестующим для прояснения ситуации

Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл для прояснения ситуации на верхний Гумистинский мост, заблокированный участниками акции против... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:19

2024-11-12T09:19

2024-11-12T12:35

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл для прояснения ситуации на верхний Гумистинский мост, заблокированный участниками акции против ратификации договора с РФ об инвестициях.Обстановку на мосту на главной республиканской автотрассе, через которую идет движение от российской до грузинской границы, Авидзба назвал нехорошей, так как в настоящее время он перекрыт."Люди не могут ехать по своим делам - это плохо. Я думаю, руководство (республики) подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют", - сказал Авидзба РИА Новости.Накануне поздно вечером участники акции протеста, выступающие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали все три моста, через которые ведут дороги в абхазскую столицу. Речь идет о нижнем и верхнем Гумистинском мостах на западной и северной окраинах Сухума - они выводят соответственно на село Эшера и главную республиканскую трассу от Псоу до Ингура, а также о Кодорском мосте в окрестностях села Адзюбжа, который выводит на главную республиканскую трассу в сторону Очамчиры и далее до грузинской границы. Утром стало известно, что участники акции разблокировали Кодорский мост, получив обещания одного из парламентариев посодействовать в освобождении из изолятора временного содержания шестерых участников протеста.Волнения в Абхазии начались с нападения на депутата парламента 11 ноября, когда был принят законопроект о строительстве многофункциональных комплексов. Этот законопроект влияет на исполнение соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ждет ратификации абхазским парламентом. Но депутаты в Сухуме приняли решение до ратификации принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении. Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.Нескольких нападавших на парламентария задержали и водворили в изолятор временного содержания службы госбезопасности Абхазии в Сухуме. Их родственники и представители оппозиции пытались проникнуть в здание СГБ, требуя освободить задержанных, но эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совбеза под руководством президента Аслана Бжании охарактеризовал произошедшее с депутатом как нападение. В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка инциденту.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983220674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сухум, абхазия, гибдд мвд рф, в мире, россия, очамчира, протесты в абхазии — 2024