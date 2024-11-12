https://ria.ru/20241112/sud-1983399781.html

Суд оштрафовал блогера-иноагента Камикадзе Ди* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера-иноагента Камикадзе Ди* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 12.11.2024

Суд оштрафовал блогера-иноагента Камикадзе Ди* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщают в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T20:53

2024-11-12T20:53

2024-11-12T20:53

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд оштрафовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции Москвы. Ранее суд заочно приговорил Иванова* к 8 годам колонии и на четыре года запретил администрировать интернет-ресурсы. Позднее в Тверском суде Москвы сообщили, что защита блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*), заочно получившего 8 лет колонии за фейки об армии, обжаловала приговор. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Иванов Дмитрий Сергеевич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241112/sud-1983321165.html

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москва, россия, чехия, дмитрий иванов