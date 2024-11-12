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Суд оштрафовал блогера-иноагента Камикадзе Ди* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 12.11.2024
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20:53 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/sud-1983399781.html
Суд оштрафовал блогера-иноагента Камикадзе Ди* на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал блогера-иноагента Камикадзе Ди* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 12.11.2024
Суд оштрафовал блогера-иноагента Камикадзе Ди* на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщают в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T20:53
2024-11-12T20:53
москва
россия
чехия
дмитрий иванов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд оштрафовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции Москвы. Ранее суд заочно приговорил Иванова* к 8 годам колонии и на четыре года запретил администрировать интернет-ресурсы. Позднее в Тверском суде Москвы сообщили, что защита блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*), заочно получившего 8 лет колонии за фейки об армии, обжаловала приговор. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Иванов Дмитрий Сергеевич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20241112/sud-1983321165.html
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москва, россия, чехия, дмитрий иванов
Москва, Россия, Чехия, Дмитрий Иванов
Суд оштрафовал блогера-иноагента Камикадзе Ди* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера Камикадзе Ди за нарушение закона об иноагентах

© Фото : соцсетиБлогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)*
Блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)* - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : соцсети
Блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд оштрафовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции Москвы.
Ранее суд заочно приговорил Иванова* к 8 годам колонии и на четыре года запретил администрировать интернет-ресурсы. Позднее в Тверском суде Москвы сообщили, что защита блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*), заочно получившего 8 лет колонии за фейки об армии, обжаловала приговор. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск.
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"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Иванов Дмитрий Сергеевич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Вчера, 10:44
 
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