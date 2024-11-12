https://ria.ru/20241112/sud-1983321165.html
Суд отказался исключать экс-телеведущую Курбангалееву* из списка иноагентов
Суд отказался исключать экс-телеведущую Курбангалееву* из списка иноагентов - РИА Новости, 12.11.2024
Суд отказался исключать экс-телеведущую Курбангалееву* из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*, которая просила исключить ее из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:59
2024-11-12T15:59
2024-11-12T16:11
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фарида курбангалеева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*, которая просила исключить ее из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья.В своем иске Курбангалеева* указывала, что о получении статуса узнала из СМИ.По словам ее представителя, по мнению Минюста, проекты, в которых участвовала телеведущая, финансируются другими иноагентами и британскими спецслужбами. "Но эта информация носит предположительный характер", - считает он.В свою очередь, представитель Минюста указал, что истец работала на иностранных агентов, была автором и готовила им материалы. "Статус иноагента не накладывает запрет на распространение материалов, надо только маркировать их", - сказал юрист.В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241112/inoagent-1983258597.html
https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html
https://ria.ru/20241112/slepakov-1983239912.html
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москва, россия, прага, фарида курбангалеева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Москва, Россия, Прага, Фарида Курбангалеева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд отказался исключать экс-телеведущую Курбангалееву* из списка иноагентов
Суд в Москве отказался исключать Курбангалееву из реестра иноагентов
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*, которая просила исключить ее из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья.
В своем иске Курбангалеева* указывала, что о получении статуса узнала из СМИ.
По словам ее представителя, по мнению Минюста, проекты, в которых участвовала телеведущая, финансируются другими иноагентами и британскими спецслужбами. "Но эта информация носит предположительный характер", - считает он.
В свою очередь, представитель Минюста указал, что истец работала на иностранных агентов, была автором и готовила им материалы. "Статус иноагента не накладывает запрет на распространение материалов, надо только маркировать их", - сказал юрист.
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ
, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге
.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента