Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/sud-1983259439.html
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить - РИА Новости, 12.11.2024
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить
Расследование дела о нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково завершено, трое обвиняемых предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:26
2024-11-12T12:26
происшествия
щелково
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Расследование дела о нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково завершено, трое обвиняемых предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в совершении хулиганских действий, совершенных группой лиц и повлекших травмирование пассажиров микроавтобуса, в том числе двоих детей 2009 и 2020 годов рождения (часть 2 статьи 213 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она. Инцидент произошел около 17.00 мск 30 августа на Центральной улице. Мужчины на внедорожнике остановили свадебный микроавтобус, который якобы их подрезал на дороге, разбили пассажирское стекло и обстреляли транспортное средство. Осколки попали в салон автобуса, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавшим понадобилась помощь медиков. Позже сотрудники полиции установили нападавших и доставили их следственным органам. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Трое были задержаны.
https://ria.ru/20241106/vladivostok-1982148388.html
щелково
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить

СК: обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Расследование дела о нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково завершено, трое обвиняемых предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в совершении хулиганских действий, совершенных группой лиц и повлекших травмирование пассажиров микроавтобуса, в том числе двоих детей 2009 и 2020 годов рождения (часть 2 статьи 213 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Инцидент произошел около 17.00 мск 30 августа на Центральной улице. Мужчины на внедорожнике остановили свадебный микроавтобус, который якобы их подрезал на дороге, разбили пассажирское стекло и обстреляли транспортное средство. Осколки попали в салон автобуса, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавшим понадобилась помощь медиков. Позже сотрудники полиции установили нападавших и доставили их следственным органам. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Трое были задержаны.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Жителя Владивостока задержали по подозрению в нападении на трех женщин
6 ноября, 10:59
 
ПроисшествияЩелковоРоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала