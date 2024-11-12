https://ria.ru/20241112/sud-1983259439.html
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить - РИА Новости, 12.11.2024
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить
Расследование дела о нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково завершено, трое обвиняемых предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:26
2024-11-12T12:26
2024-11-12T12:26
происшествия
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ольга врадий
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Расследование дела о нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково завершено, трое обвиняемых предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в совершении хулиганских действий, совершенных группой лиц и повлекших травмирование пассажиров микроавтобуса, в том числе двоих детей 2009 и 2020 годов рождения (часть 2 статьи 213 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она. Инцидент произошел около 17.00 мск 30 августа на Центральной улице. Мужчины на внедорожнике остановили свадебный микроавтобус, который якобы их подрезал на дороге, разбили пассажирское стекло и обстреляли транспортное средство. Осколки попали в салон автобуса, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавшим понадобилась помощь медиков. Позже сотрудники полиции установили нападавших и доставили их следственным органам. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Трое были задержаны.
https://ria.ru/20241106/vladivostok-1982148388.html
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происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить
СК: обвиняемых по делу о нападении на свадебный автобус в Щелково будут судить
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Расследование дела о нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково завершено, трое обвиняемых предстанут перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в совершении хулиганских действий, совершенных группой лиц и повлекших травмирование пассажиров микроавтобуса, в том числе двоих детей 2009 и 2020 годов рождения (часть 2 статьи 213 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
Инцидент произошел около 17.00 мск 30 августа на Центральной улице. Мужчины на внедорожнике остановили свадебный микроавтобус, который якобы их подрезал на дороге, разбили пассажирское стекло и обстреляли транспортное средство. Осколки попали в салон автобуса, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавшим понадобилась помощь медиков. Позже сотрудники полиции установили нападавших и доставили их следственным органам. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Трое были задержаны.