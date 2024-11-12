https://ria.ru/20241112/sud-1983209349.html
У "Свидетелей Иеговы"* изъяли дом и две квартиры в центре Москвы
У "Свидетелей Иеговы"* изъяли дом и две квартиры в центре Москвы - РИА Новости, 12.11.2024
У "Свидетелей Иеговы"* изъяли дом и две квартиры в центре Москвы
Столичные суды изъяли у запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* трехэтажный дом в районе усадьбы "Михалково" и две квартиры... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T05:00
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичные суды изъяли у запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* трехэтажный дом в районе усадьбы "Михалково" и две квартиры недалеко от Сретенского бульвара, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" пожертвовал это имущество в дар "Свидетелям Иеговы* в Австрии". Это произошло еще до решения суда, который ликвидировал организацию и все ее подразделения, но уже после объявления Генпрокуратурой РФ предупреждения организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности и накануне обращения министерства юстиции РФ в Верховный суд с иском о ликвидации. В итоге прокуратура оспорила сделки. "Стороны по сделке действовали недобросовестно, им было известно о возможном обращении взыскания в доход государства спорного имущества. Отчуждение имущества со стороны религиозной организации являлось не элементом осуществления обычной хозяйственной деятельности, а частью реализуемого плана, направленного на уклонение от установленной законодательством о противодействии экстремистской деятельности ответственности в виде конфискации имущества", - сказано в иске. В итоге суды признали договоры пожертвований недействительными и обязали "Свидетелей Иеговы* в Австрии" передать имущество в собственность Российской Федерации. Речь идет о трехэтажном доме на Михалковской улице (площадью более трех тысяч квадратных метров), двух квартирах в Луковом переулке и подвальном помещении там же (общая площадь 243 квадратных метра). Решением Верховного суда РФ с 2017 года организация "Свидетели Иеговы"* и ее подразделения в России ликвидированы в связи с экстремистской деятельностью.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
https://ria.ru/20240419/lnr-1941110540.html
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россия, москва, генеральная прокуратура рф
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ
У "Свидетелей Иеговы"* изъяли дом и две квартиры в центре Москвы
Суды изъяли у "Свидетелей Иеговы" дом и две квартиры в центре Москвы
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичные суды изъяли у запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"* трехэтажный дом в районе усадьбы "Михалково" и две квартиры недалеко от Сретенского бульвара, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" пожертвовал это имущество в дар "Свидетелям Иеговы* в Австрии". Это произошло еще до решения суда, который ликвидировал организацию и все ее подразделения, но уже после объявления Генпрокуратурой РФ
предупреждения организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности и накануне обращения министерства юстиции РФ в Верховный суд с иском о ликвидации. В итоге прокуратура оспорила сделки.
"Стороны по сделке действовали недобросовестно, им было известно о возможном обращении взыскания в доход государства спорного имущества. Отчуждение имущества со стороны религиозной организации являлось не элементом осуществления обычной хозяйственной деятельности, а частью реализуемого плана, направленного на уклонение от установленной законодательством о противодействии экстремистской деятельности ответственности в виде конфискации имущества", - сказано в иске.
В итоге суды признали договоры пожертвований недействительными и обязали "Свидетелей Иеговы* в Австрии" передать имущество в собственность Российской Федерации. Речь идет о трехэтажном доме на Михалковской улице (площадью более трех тысяч квадратных метров), двух квартирах в Луковом переулке и подвальном помещении там же (общая площадь 243 квадратных метра).
Решением Верховного суда РФ с 2017 года организация "Свидетели Иеговы"* и ее подразделения в России ликвидированы в связи с экстремистской деятельностью.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России