Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/starmer-1983204476.html
СМИ: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии
СМИ: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии
Британский премьер-министр Кир Стармер не планирует посещать победившего на президентских выборах США Дональда Трампа по дороге на саммит стран Большой... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T01:21
2024-11-12T01:21
бразилия
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
камала харрис
большая двадцатка
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_57c182fa710b08fe4ff9d5cd8351a757.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер не планирует посещать победившего на президентских выборах США Дональда Трампа по дороге на саммит стран Большой двадцатки (G20) в Бразилии, сообщает телеканал GB News. "Нет, насколько я знаю, мы летим по прямой. Если совсем честно, сейчас рано говорить о следующей неделе, но, насколько я знаю, мы летим сразу (в Бразилию - ред.)", - ответил Стармер на вопрос журналистов о том, планирует ли он по дороге на саммит сделать остановку во Флориде для встречи с Трампом, его слова приводит телеканал GB News. Ранее сообщалось, что Стармер позвонил Трампу, чтобы поздравить с "исторической победой". Политики в телефонном разговоре согласились, что отношения США и Британии в разных сферах прочны и будут процветать многие годы. Во время выступления в парламенте в начале ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Трампа выступить в парламенте во время визита победителя американских выборов в Великобританию, и ограничился словами о важности "крепких отношений" между США и Британией. Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/tramp-1983132702.html
https://ria.ru/20241111/tramp-1983056667.html
бразилия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_999605acf8675702746d87f9723b3e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, камала харрис, большая двадцатка, nbc, в мире
Бразилия, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Камала Харрис, Большая двадцатка, NBC, В мире
СМИ: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии

GB: Стармер не планирует заезжать к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер не планирует посещать победившего на президентских выборах США Дональда Трампа по дороге на саммит стран Большой двадцатки (G20) в Бразилии, сообщает телеканал GB News.
"Нет, насколько я знаю, мы летим по прямой. Если совсем честно, сейчас рано говорить о следующей неделе, но, насколько я знаю, мы летим сразу (в Бразилию - ред.)", - ответил Стармер на вопрос журналистов о том, планирует ли он по дороге на саммит сделать остановку во Флориде для встречи с Трампом, его слова приводит телеканал GB News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Сотрудники Минюста США боятся мести Трампа, пишет Politico
11 ноября, 16:35
Ранее сообщалось, что Стармер позвонил Трампу, чтобы поздравить с "исторической победой". Политики в телефонном разговоре согласились, что отношения США и Британии в разных сферах прочны и будут процветать многие годы. Во время выступления в парламенте в начале ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Трампа выступить в парламенте во время визита победителя американских выборов в Великобританию, и ограничился словами о важности "крепких отношений" между США и Британией.
Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
СМИ: Трамп может выслать принца Гарри из США
11 ноября, 12:31
 
БразилияСШАВеликобританияДональд ТрампКир СтармерКамала ХаррисБольшая двадцаткаNBCВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала