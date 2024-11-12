https://ria.ru/20241112/starmer-1983204476.html

СМИ: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии

СМИ: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ: Стармер не заедет к Трампу по дороге на саммит G20 в Бразилии

Британский премьер-министр Кир Стармер не планирует посещать победившего на президентских выборах США Дональда Трампа по дороге на саммит стран Большой... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T01:21

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер не планирует посещать победившего на президентских выборах США Дональда Трампа по дороге на саммит стран Большой двадцатки (G20) в Бразилии, сообщает телеканал GB News. "Нет, насколько я знаю, мы летим по прямой. Если совсем честно, сейчас рано говорить о следующей неделе, но, насколько я знаю, мы летим сразу (в Бразилию - ред.)", - ответил Стармер на вопрос журналистов о том, планирует ли он по дороге на саммит сделать остановку во Флориде для встречи с Трампом, его слова приводит телеканал GB News. Ранее сообщалось, что Стармер позвонил Трампу, чтобы поздравить с "исторической победой". Политики в телефонном разговоре согласились, что отношения США и Британии в разных сферах прочны и будут процветать многие годы. Во время выступления в парламенте в начале ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Трампа выступить в парламенте во время визита победителя американских выборов в Великобританию, и ограничился словами о важности "крепких отношений" между США и Британией. Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/tramp-1983132702.html

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