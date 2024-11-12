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США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине - РИА Новости, 12.11.2024
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23:46 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ssha-1983410145.html
США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине
США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине - РИА Новости, 12.11.2024
США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине
США имеют 9,3 миллиардов долларов согласованной помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:46
2024-11-12T23:46
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США имеют 9,3 миллиардов долларов согласованной помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "У нас всего 7,1 миллиарда в рамках инициативы PDA: это включает 4,3 миллиарда на 2024 финансовый год, плюс 2,8 миллиарда возвращенных средств. А также 2,21 миллиарда долларов остающихся средств USAI", - сообщил Райдер на брифинге. Инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Как заявил Райдер, США постараются ускорить передачу помощи Украине. "Мы понимаем срочность ситуации не из-за политики, а из-за ситуации на поле боя", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/nato-1983311085.html
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в мире, украина, сша, россия, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине

Пентагон: у США есть 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США имеют 9,3 миллиардов долларов согласованной помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"У нас всего 7,1 миллиарда в рамках инициативы PDA: это включает 4,3 миллиарда на 2024 финансовый год, плюс 2,8 миллиарда возвращенных средств. А также 2,21 миллиарда долларов остающихся средств USAI", - сообщил Райдер на брифинге.
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Как заявил Райдер, США постараются ускорить передачу помощи Украине.
"Мы понимаем срочность ситуации не из-за политики, а из-за ситуации на поле боя", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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